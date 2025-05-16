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Лень пропалывать сорняки? Вот что сделает это за вас — и будет даже симпатичнее

2:09
Садоводство

Черешня — дерево с сильной корневой системой и пышной кроной, создающей плотную тень. Поэтому не каждое растение под ней приживётся. Чтобы пространство под деревом не пустовало, а сам сад выглядел гармонично, стоит выбрать культуры, которые комфортно чувствуют себя в полутени и не вступают с черешней в конкуренцию за питательные вещества и влагу.

Приствольный круг
Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приствольный круг

Как выбрать "соседей" для черешни

Главное правило — растения должны иметь поверхностную корневую систему и не требовать яркого солнечного света. Тогда они не будут мешать черешне развиваться и сами не зачахнут от недостатка ресурсов.

Что хорошо приживается под черешней

Почвопокровные растения вроде барвинка, живучки или седума не только придают участку декоративный вид, но и удерживают влагу в почве, препятствуют росту сорняков и защищают корни дерева от перегрева.

Теневыносливые цветы, такие как астильба, примулы, хосты или ландыши, добавят под кроной ярких акцентов. Они не мешают дереву и радуют глаз в течение всего сезона.

Пряные травы — мята, мелисса, тимьян — отлично чувствуют себя в полутени и не отнимают у черешни жизненно важные элементы. Более того, такие травы отпугивают некоторых вредителей.

Луковичные весенние цветы, например крокусы, подснежники или нарциссы, — прекрасный выбор для весеннего украшения участка. Они успевают отцвести до того, как листья черешни окончательно закроют солнце, и не вступают в борьбу за ресурсы.

Чего стоит избегать

Не стоит сажать под черешней овощи или кустарники с глубокой корневой системой. Они могут повредить корни дерева и снизить его урожайность. Также под плотной тенью плохо себя чувствуют светолюбивые растения — они вытягиваются, болеют и теряют декоративность.

Подходя к вопросу разумно, вы сможете превратить приствольный круг черешни из пустого участка земли в функциональную и красивую часть сада.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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