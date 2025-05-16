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Лук желтеет на глазах? Одна ошибка при поливе — и весь лук пойдёт насмарку

2:08
Садоводство

Когда перья у лука начинают желтеть, это часто вызывает тревогу у огородников. Причины могут быть разными — от полива до вредителей. Главное — не паниковать и понять, с чем именно вы имеете дело.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Полив: больше — не значит лучше

Лук любит умеренность. Если вы заливаете грядки — корни могут начать гнить, и растение попросту задохнётся. Но и засуха для него губительна: недостаток влаги вызывает стресс, и это тоже проявляется пожелтением. Важно следить за влажностью почвы — она должна быть слегка влажной, но не сырой и не пересушенной.

Недостаток питания

Если вы не вносили удобрения — скорее всего, луку не хватает азота, фосфора или калия. Комплексные удобрения с основными элементами питания помогут восстановить зелёную массу и вернуть яркий зелёный цвет листьям.

Вредители и болезни

Одной из частых причин пожелтения может быть нашествие насекомых. Луковая муха, тля и прочие вредители высасывают соки из листьев, что приводит к их обесцвечиванию и увяданию. Регулярно осматривайте посадки, и при первых признаках — используйте соответствующие инсектициды. Важно действовать быстро, чтобы не потерять весь урожай.

Погодные капризы

Резкие перепады температуры, жара, сильный ветер — всё это способно повлиять на здоровье растения. Если погода нестабильна, постарайтесь защитить лук, например, с помощью агроволокна или временного затенения.

Естественные причины

Если желтеют нижние листья, особенно ближе к середине лета — скорее всего, это естественное старение. Такое пожелтение не несёт угрозы. А вот если желтеть начинают верхние или все листья одновременно — стоит искать проблему глубже.

Понаблюдайте за растением: какие именно листья меняют цвет, в каких условиях это происходит, есть ли насекомые или пятна. Ответ на вопрос "почему" — почти всегда можно найти в этих деталях.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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