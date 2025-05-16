Лук желтеет на глазах? Одна ошибка при поливе — и весь лук пойдёт насмарку

Когда перья у лука начинают желтеть, это часто вызывает тревогу у огородников. Причины могут быть разными — от полива до вредителей. Главное — не паниковать и понять, с чем именно вы имеете дело.
Лук любит умеренность. Если вы заливаете грядки — корни могут начать гнить, и растение попросту задохнётся. Но и засуха для него губительна: недостаток влаги вызывает стресс, и это тоже проявляется пожелтением. Важно следить за влажностью почвы — она должна быть слегка влажной, но не сырой и не пересушенной.
Если вы не вносили удобрения — скорее всего, луку не хватает азота, фосфора или калия. Комплексные удобрения с основными элементами питания помогут восстановить зелёную массу и вернуть яркий зелёный цвет листьям.
Одной из частых причин пожелтения может быть нашествие насекомых. Луковая муха, тля и прочие вредители высасывают соки из листьев, что приводит к их обесцвечиванию и увяданию. Регулярно осматривайте посадки, и при первых признаках — используйте соответствующие инсектициды. Важно действовать быстро, чтобы не потерять весь урожай.
Резкие перепады температуры, жара, сильный ветер — всё это способно повлиять на здоровье растения. Если погода нестабильна, постарайтесь защитить лук, например, с помощью агроволокна или временного затенения.
Если желтеют нижние листья, особенно ближе к середине лета — скорее всего, это естественное старение. Такое пожелтение не несёт угрозы. А вот если желтеть начинают верхние или все листья одновременно — стоит искать проблему глубже.
Понаблюдайте за растением: какие именно листья меняют цвет, в каких условиях это происходит, есть ли насекомые или пятна. Ответ на вопрос "почему" — почти всегда можно найти в этих деталях.
Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.
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