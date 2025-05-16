Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что украдут у вашей машины в первую очередь — неожиданный рейтинг
Красный наряд и пустые обещания: конец правления Санду подведен на саммите Европы
Пушистая, как облако: как сделать пастилу, которая тает на языке
Миф о шоколаде против стресса: почему он не только не помогает, но и вреден
Как один неправильный плинтус превращает стильный ремонт в колхоз
Протесты в Тбилиси сменились хлопком по плечу: Европа готовит для Грузии нечто
Секретный успех в Стамбуле: Европа обрадовалась результатам диалога России и Украины
Как средиземноморское растение помогает отпугивать летних мух
Маленькие, но волшебные: эти 13 городков в Огайо выглядят как кадры из фильма — но они реальны

Натуральный спрей от тли своими руками за 30 минут: отпугивает вредителей и лечит куст

2:14
Садоводство

Тля — частый гость на кустах смородины. Эти мелкие вредители быстро размножаются, ослабляют растение, искривляют листья и существенно снижают урожайность. Но бороться с ними можно не только промышленными препаратами. Одно из проверенных народных средств — это чистотел. Он содержит вещества, токсичные для насекомых, но при этом не наносит вреда самим растениям.

Чистотел
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистотел

Почему именно чистотел

Чистотел — дикорастущее растение с выраженными инсектицидными свойствами. Его сок богат алкалоидами, которые смертельно опасны для тли, но не повреждают ткани смородины. Раствор на его основе работает мягко, но эффективно.

Как приготовить настой

Для приготовления настоя из свежего растения потребуется 3-4 килограмма зелёной массы, включая стебли, листья и цветы. Чистотел измельчают и заливают 10 литрами воды, после чего оставляют настаиваться на 24-48 часов. Если под рукой только сухой чистотел, используют около килограмма сырья на такое же количество воды. После настаивания раствор нужно процедить, чтобы удалить грубые остатки. Для лучшего прилипания к листве добавляется хозяйственное мыло — достаточно 30-40 граммов.

Как правильно обрабатывать смородину

Опрыскивание проводят в сухую и безветренную погоду, выбирая утренние или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов. Особое внимание уделяют нижней стороне листьев, так как именно там чаще всего обитает тля. Если после первой обработки вредители не исчезли, процедуру можно повторить через 7-10 дней.

Важные меры предосторожности

Стоит помнить, что чистотел токсичен не только для насекомых. При работе с ним нужно надевать перчатки, избегать попадания раствора на кожу и тем более в глаза. Также не рекомендуется использовать настой рядом с водоёмами, чтобы не допустить загрязнения. Остатки средства следует утилизировать вдали от детей и домашних животных.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Популярное
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу

Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.

Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Последние материалы
Натуральный спрей от тли своими руками за 30 минут: отпугивает вредителей и лечит куст
Что украдут у вашей машины в первую очередь — неожиданный рейтинг
Красный наряд и пустые обещания: конец правления Санду подведен на саммите Европы
Пушистая, как облако: как сделать пастилу, которая тает на языке
Миф о шоколаде против стресса: почему он не только не помогает, но и вреден
Как один неправильный плинтус превращает стильный ремонт в колхоз
Протесты в Тбилиси сменились хлопком по плечу: Европа готовит для Грузии нечто
Секретный успех в Стамбуле: Европа обрадовалась результатам диалога России и Украины
Как средиземноморское растение помогает отпугивать летних мух
Маленькие, но волшебные: эти 13 городков в Огайо выглядят как кадры из фильма — но они реальны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.