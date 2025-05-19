Рассады было мало, но результат порадовал: как получить урожай без загущения

Кажется, идея логичная: посадить сразу два корня томатов в одну лунку, чтобы сэкономить место и получить двойной урожай. Но на практике всё работает наоборот — и результат может сильно разочаровать.
Помидоры — растения требовательные и "нелюбящие" тесноту.
Когда два куста оказываются слишком близко:
они начинают конкурировать за влагу и питание,
мешают друг другу получать солнечный свет,
создают влажную среду, в которой быстро развиваются грибки и болезни.
Вместо крепких кустов вы получаете ослабленные растения с мелкими плодами и множеством пустоцветов.
Высокая влажность и недостаток воздуха внутри теплиц создают идеальные условия для:
тли,
белокрылки,
гнилей и плесени.
В загущённых посадках бороться с вредителями практически невозможно — особенно если кусты уже начали болеть.
Корневая система у томатов мощная.
Когда рядом растут два куста:
они буквально вытесняют друг друга,
начинают "душить" соседа,
не получают достаточно микроэлементов.
В результате — урожай скромный, плоды — мелкие, кусты — слабые.
Одна лунка — один корень.
Между кустами — не меньше 40-50 см.
Лучше посадить меньше, но дать каждому растению простор.
Так вы обеспечите:
доступ воздуха,
хорошую освещённость,
крепкий иммунитет у растений,
и — главное — сочные, крупные плоды, которые приятно срывать.
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