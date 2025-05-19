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Рассады было мало, но результат порадовал: как получить урожай без загущения

1:40
Садоводство

Кажется, идея логичная: посадить сразу два корня томатов в одну лунку, чтобы сэкономить место и получить двойной урожай. Но на практике всё работает наоборот — и результат может сильно разочаровать.

Рассада помидоров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада помидоров

Почему это плохая идея

Помидоры — растения требовательные и "нелюбящие" тесноту.

Когда два куста оказываются слишком близко:

  • они начинают конкурировать за влагу и питание,

  • мешают друг другу получать солнечный свет,

  • создают влажную среду, в которой быстро развиваются грибки и болезни.

Вместо крепких кустов вы получаете ослабленные растения с мелкими плодами и множеством пустоцветов.

А в теплице — ещё хуже

Высокая влажность и недостаток воздуха внутри теплиц создают идеальные условия для:

  • тли,

  • белокрылки,

  • гнилей и плесени.

В загущённых посадках бороться с вредителями практически невозможно — особенно если кусты уже начали болеть.

Что происходит с корнями

Корневая система у томатов мощная.

Когда рядом растут два куста:

  • они буквально вытесняют друг друга,

  • начинают "душить" соседа,

  • не получают достаточно микроэлементов.

В результате — урожай скромный, плоды — мелкие, кусты — слабые.

Как правильно:

  • Одна лунка — один корень.

  • Между кустами — не меньше 40-50 см.

  • Лучше посадить меньше, но дать каждому растению простор.

Так вы обеспечите:

  • доступ воздуха,

  • хорошую освещённость,

  • крепкий иммунитет у растений,

  • и — главное — сочные, крупные плоды, которые приятно срывать.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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