Рассады было мало, но результат порадовал: как получить урожай без загущения

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, идея логичная: посадить сразу два корня томатов в одну лунку, чтобы сэкономить место и получить двойной урожай. Но на практике всё работает наоборот — и результат может сильно разочаровать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада помидоров

Почему это плохая идея

Помидоры — растения требовательные и "нелюбящие" тесноту.

Когда два куста оказываются слишком близко:

они начинают конкурировать за влагу и питание,

мешают друг другу получать солнечный свет,

создают влажную среду, в которой быстро развиваются грибки и болезни.

Вместо крепких кустов вы получаете ослабленные растения с мелкими плодами и множеством пустоцветов.

А в теплице — ещё хуже

Высокая влажность и недостаток воздуха внутри теплиц создают идеальные условия для:

тли,

белокрылки,

гнилей и плесени.

В загущённых посадках бороться с вредителями практически невозможно — особенно если кусты уже начали болеть.

Что происходит с корнями

Корневая система у томатов мощная.

Когда рядом растут два куста:

они буквально вытесняют друг друга,

начинают "душить" соседа,

не получают достаточно микроэлементов.

В результате — урожай скромный, плоды — мелкие, кусты — слабые.

Как правильно:

Одна лунка — один корень.

Между кустами — не меньше 40-50 см.

Лучше посадить меньше, но дать каждому растению простор.

Так вы обеспечите: