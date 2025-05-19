Сосед выбрасывал яйца, а я закапывал их в грядку — теперь он покупает у меня помидоры

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1:51
Садоводство

Да-да, не смейтесь: обычное сырое яйцо, закопанное под корень, может превратить хилую рассаду в мощные кусты с сочными плодами. Старый, но действенный способ, которому доверяют даже опытные дачники.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Что происходит

Сырое яйцо — это настоящий витаминный коктейль для почвы. При разложении оно выделяет:

  • фосфор,

  • магний,

  • кальций,

  • калий,

  • железо.

Эти вещества делают землю более питательной, а растения — крепкими и устойчивыми. Такой подпитке особенно радуются томаты, перец и огурцы.

А как же скорлупа

Её тоже не стоит недооценивать.

Карбонат кальция в составе скорлупы:

  • улучшает структуру почвы,

  • укрепляет корни,

  • помогает избежать гнили на томатах.

Кальций также защищает от болезней и делает плоды более вкусными.

Как закопать яйцо правильно:

  1. Выкопайте лунку глубиной 10–15 см.

  2. Положите целое сырое яйцо в ямку.

  3. Засыпьте землёй и посадите сверху растение.

  4. Ухаживайте как обычно — и ждите сюрприза.

Что важно знать:

  • Используйте только сырые яйца — варёные не работают.

  • Не сажайте слишком мелко, иначе запах может привлечь вредителей.

Почему это стоит попробовать:

  • Это натуральное удобрение без химии.

  • Питательные вещества высвобождаются медленно, что идеально для стабильного роста.

  • Улучшается структура почвы, особенно на бедных участках.

  • Плоды вырастают мясистыми, сладкими и крупными.

Даже слабая рассада оживает и начинает расти быстрее. Плоды набирают вкус, становятся устойчивыми к болезням и радуют урожаем, за который будет не стыдно похвастаться соседям.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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