Сосед выбрасывал яйца, а я закапывал их в грядку — теперь он покупает у меня помидоры

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Да-да, не смейтесь: обычное сырое яйцо, закопанное под корень, может превратить хилую рассаду в мощные кусты с сочными плодами. Старый, но действенный способ, которому доверяют даже опытные дачники.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Что происходит

Сырое яйцо — это настоящий витаминный коктейль для почвы. При разложении оно выделяет:

фосфор,

магний,

кальций,

калий,

железо.

Эти вещества делают землю более питательной, а растения — крепкими и устойчивыми. Такой подпитке особенно радуются томаты, перец и огурцы.

А как же скорлупа

Её тоже не стоит недооценивать.

Карбонат кальция в составе скорлупы:

улучшает структуру почвы,

укрепляет корни,

помогает избежать гнили на томатах.

Кальций также защищает от болезней и делает плоды более вкусными.

Как закопать яйцо правильно:

Выкопайте лунку глубиной 10–15 см. Положите целое сырое яйцо в ямку. Засыпьте землёй и посадите сверху растение. Ухаживайте как обычно — и ждите сюрприза.

Что важно знать:

Используйте только сырые яйца — варёные не работают.

Не сажайте слишком мелко, иначе запах может привлечь вредителей.

Почему это стоит попробовать:

Это натуральное удобрение без химии.

Питательные вещества высвобождаются медленно, что идеально для стабильного роста.

Улучшается структура почвы, особенно на бедных участках.

Плоды вырастают мясистыми, сладкими и крупными.

Даже слабая рассада оживает и начинает расти быстрее. Плоды набирают вкус, становятся устойчивыми к болезням и радуют урожаем, за который будет не стыдно похвастаться соседям.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

