Сосед выбрасывал яйца, а я закапывал их в грядку — теперь он покупает у меня помидоры

Да-да, не смейтесь: обычное сырое яйцо, закопанное под корень, может превратить хилую рассаду в мощные кусты с сочными плодами. Старый, но действенный способ, которому доверяют даже опытные дачники.
Сырое яйцо — это настоящий витаминный коктейль для почвы. При разложении оно выделяет:
фосфор,
магний,
кальций,
калий,
железо.
Эти вещества делают землю более питательной, а растения — крепкими и устойчивыми. Такой подпитке особенно радуются томаты, перец и огурцы.
Её тоже не стоит недооценивать.
Карбонат кальция в составе скорлупы:
улучшает структуру почвы,
укрепляет корни,
помогает избежать гнили на томатах.
Кальций также защищает от болезней и делает плоды более вкусными.
Выкопайте лунку глубиной 10–15 см.
Положите целое сырое яйцо в ямку.
Засыпьте землёй и посадите сверху растение.
Ухаживайте как обычно — и ждите сюрприза.
Используйте только сырые яйца — варёные не работают.
Не сажайте слишком мелко, иначе запах может привлечь вредителей.
Это натуральное удобрение без химии.
Питательные вещества высвобождаются медленно, что идеально для стабильного роста.
Улучшается структура почвы, особенно на бедных участках.
Плоды вырастают мясистыми, сладкими и крупными.
Даже слабая рассада оживает и начинает расти быстрее. Плоды набирают вкус, становятся устойчивыми к болезням и радуют урожаем, за который будет не стыдно похвастаться соседям.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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