Это дерево спасёт от сырости и украсит сад — но не всем оно подойдёт

Посадить дерево — казалось бы, простая задача. Но даже если выбрать правильный вид, есть шанс, что оно не приживётся. Поэтому многие дачники делают ставку на проверенные варианты — выносливые, неприхотливые и красивые.
Именно такой кандидат — берёза.
Это дерево прекрасно адаптируется даже к сложным климатическим условиям. Берёза:
не боится морозов и отлично зимует;
устойчива к большинству болезней;
радует глаз золотой кроной осенью — целый месяц она выглядит по-настоящему живописно.
Но главная суперсила берёзы — умение "осушать" участок. Если вы живёте в районе с переувлажнённой почвой, берёза станет натуральным дренажом, вытягивая излишки влаги своими корнями.
Берёза активно забирает из почвы не только воду, но и питательные вещества. Поэтому рядом с другими деревьями она может создать конкуренцию. Особенно чувствительны к этому фруктовые деревья и декоративные кустарники.
Чтобы избежать конфликтов на участке, планируйте посадки с учётом особенностей корневой системы берёзы и её "аппетита". В остальном — это одно из самых надёжных деревьев для вашего сада.
Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).
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