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Это дерево спасёт от сырости и украсит сад — но не всем оно подойдёт

1:20
Садоводство

Посадить дерево — казалось бы, простая задача. Но даже если выбрать правильный вид, есть шанс, что оно не приживётся. Поэтому многие дачники делают ставку на проверенные варианты — выносливые, неприхотливые и красивые.

Берёза повислая KR 04
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Берёза повислая KR 04

Именно такой кандидат — берёза.

Почему стоит выбрать берёзу

Это дерево прекрасно адаптируется даже к сложным климатическим условиям. Берёза:

  • не боится морозов и отлично зимует;

  • устойчива к большинству болезней;

  • радует глаз золотой кроной осенью — целый месяц она выглядит по-настоящему живописно.

Но главная суперсила берёзы — умение "осушать" участок. Если вы живёте в районе с переувлажнённой почвой, берёза станет натуральным дренажом, вытягивая излишки влаги своими корнями.

Однако есть нюанс

Берёза активно забирает из почвы не только воду, но и питательные вещества. Поэтому рядом с другими деревьями она может создать конкуренцию. Особенно чувствительны к этому фруктовые деревья и декоративные кустарники.

Чтобы избежать конфликтов на участке, планируйте посадки с учётом особенностей корневой системы берёзы и её "аппетита". В остальном — это одно из самых надёжных деревьев для вашего сада.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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