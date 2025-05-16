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Весной обработаете яблоню этим способом — летом урожай будет некуда девать

2:11
Садоводство

Весна — ключевой момент для ухода за садом. Особенно это касается яблонь: именно в начале сезона им необходим мощный старт, чтобы сформировать крепкие побеги и дать хороший урожай. Один из самых эффективных способов "разбудить" дерево — подкормка мочевиной (карбамидом).

Цветущая яблоня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущая яблоня

Этот удобрительный приём популярен среди садоводов по одной простой причине: мочевина содержит высокую концентрацию азота, без которого не обойтись в период активного роста. Особенно важна такая подпитка в прохладную весну, когда природных ресурсов дереву не хватает.

Два проверенных способа подкормки

1. Корневая подкормка

Самый традиционный метод. Раствор готовится из 10-20 граммов мочевины на 10 литров воды. Этой смесью поливают почву в приствольном круге. Азот проникает к корням и начинает действовать практически сразу.

2. Внекорневая подкормка (опрыскивание)

Раствор повышенной концентрации — от 50 до 100 граммов мочевины на 10 литров воды. Опрыскивание проводят ранней весной, пока почки ещё не распустились. Это важно: если обработать уже появившиеся листья, можно обжечь молодую зелень. Но в правильное время процедура помогает не только питанию дерева, но и профилактике от вредителей и болезней.

"Весенняя обработка мочевиной помогает дереву набраться сил и защищает от парши, что делает её универсальным решением", — отмечают опытные садоводы.

Несколько важных нюансов

  • Не стоит превышать дозировку: переизбыток азота приведёт к бурному росту зелени, но не плодов.

  • Подкормку проводят в сухую безветренную погоду — это важно для равномерного распределения раствора.

  • После заморозков, но до активного роста — идеальный момент для опрыскивания.

Обработка мочевиной — это не волшебство, а разумный и действенный способ ухаживать за яблоней. Несколько минут внимания весной — и осенью дерево отблагодарит вас полными ведрами ароматных яблок.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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