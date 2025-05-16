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Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли

1:39
Садоводство

Ничто так не портит настроение дачнику, как идеально ухоженный газон или грядка, изрытые воронками от кротов. Эти "землеройные террористы" особенно активны весной, осенью и в дождливое лето, когда земля мягкая и влажная.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крот

Но есть хорошие новости: справиться с ними можно без ядов и ловушек — подручными средствами, растениями и хитрыми уловками.

Самодельное средство от кротов

Простой, но эффективный рецепт:

  • 1/4 стакана касторового масла

  • 6 ст. л. воды

  • 2 ст. л. жидкого моющего средства

Смешайте всё до однородности — должна получиться густая эмульсия, похожая на сливки. Далее растворите 2 столовые ложки смеси в 5-7 литрах воды и залейте в норы.

Важно: использовать этот репеллент нельзя на грядках с овощами и фруктами — только на свободных зонах или газоне.

Что посадить, чтобы кроты сбежали

Эти животные очень чувствительны к запахам. А значит, можно "заминировать" участок следующими растениями:

  • Бархатцы

  • Императорский рябчик

  • Нарциссы

  • Лук

Они отпугнут вредителей и заодно украсят участок. Особенно хорошо срабатывают рябчики — у них мощный и неприятный для крота аромат.

Отвлекающий манёвр: компостная яма

Хотите, чтобы кроты забыли дорогу к вашим грядкам? Обустройте компостную яму в уголке участка. Там всегда будет в изобилии то, что любит крот — червяки и насекомые. Они с радостью переберутся туда, оставив в покое ваши растения.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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