Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ничто так не портит настроение дачнику, как идеально ухоженный газон или грядка, изрытые воронками от кротов. Эти "землеройные террористы" особенно активны весной, осенью и в дождливое лето, когда земля мягкая и влажная.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крот

Но есть хорошие новости: справиться с ними можно без ядов и ловушек — подручными средствами, растениями и хитрыми уловками.

Самодельное средство от кротов

Простой, но эффективный рецепт:

1/4 стакана касторового масла

6 ст. л. воды

2 ст. л. жидкого моющего средства

Смешайте всё до однородности — должна получиться густая эмульсия, похожая на сливки. Далее растворите 2 столовые ложки смеси в 5-7 литрах воды и залейте в норы.

Важно: использовать этот репеллент нельзя на грядках с овощами и фруктами — только на свободных зонах или газоне.

Что посадить, чтобы кроты сбежали

Эти животные очень чувствительны к запахам. А значит, можно "заминировать" участок следующими растениями:

Бархатцы

Императорский рябчик

Нарциссы

Лук

Они отпугнут вредителей и заодно украсят участок. Особенно хорошо срабатывают рябчики — у них мощный и неприятный для крота аромат.

Отвлекающий манёвр: компостная яма

Хотите, чтобы кроты забыли дорогу к вашим грядкам? Обустройте компостную яму в уголке участка. Там всегда будет в изобилии то, что любит крот — червяки и насекомые. Они с радостью переберутся туда, оставив в покое ваши растения.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

