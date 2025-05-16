Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли

Ничто так не портит настроение дачнику, как идеально ухоженный газон или грядка, изрытые воронками от кротов. Эти "землеройные террористы" особенно активны весной, осенью и в дождливое лето, когда земля мягкая и влажная.
Но есть хорошие новости: справиться с ними можно без ядов и ловушек — подручными средствами, растениями и хитрыми уловками.
Простой, но эффективный рецепт:
1/4 стакана касторового масла
6 ст. л. воды
2 ст. л. жидкого моющего средства
Смешайте всё до однородности — должна получиться густая эмульсия, похожая на сливки. Далее растворите 2 столовые ложки смеси в 5-7 литрах воды и залейте в норы.
Важно: использовать этот репеллент нельзя на грядках с овощами и фруктами — только на свободных зонах или газоне.
Эти животные очень чувствительны к запахам. А значит, можно "заминировать" участок следующими растениями:
Бархатцы
Императорский рябчик
Нарциссы
Лук
Они отпугнут вредителей и заодно украсят участок. Особенно хорошо срабатывают рябчики — у них мощный и неприятный для крота аромат.
Хотите, чтобы кроты забыли дорогу к вашим грядкам? Обустройте компостную яму в уголке участка. Там всегда будет в изобилии то, что любит крот — червяки и насекомые. Они с радостью переберутся туда, оставив в покое ваши растения.
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).
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