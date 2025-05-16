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Один сосед — и лук зачахнет: главное правило для огорода

Садоводство

Иногда дачники, мечтая о рекордных урожаях, сажают овощи слишком плотно — грядка к грядке. В итоге рядом оказываются растения, которые совсем не ладят друг с другом. Итог — болезни, вредители и разочарование. Особенно это касается лука.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Чтобы получить крупные, крепкие луковицы, важно не только вовремя поливать и подкармливать грядки. Окружение играет не меньшую роль. Лук может либо взлететь в росте, либо зачахнуть — всё зависит от того, кто его соседи.

Лучшие соседи лука

Вот с кем луку действительно комфортно:

  • Морковь — это почти идеальный союз. Лук отпугивает морковную муху, а морковь, в свою очередь, прогоняет луковую.

  • Томаты, петрушка, свекла — отличные компаньоны. Они не мешают друг другу и даже помогают в защите от вредителей.

  • Шпинат, клубника и горох — дружелюбные соседи, с которыми лук спокойно уживается на одной грядке.

Кто с луком "враги"

Категорически нельзя сажать рядом капусту. Почему? Всё просто: капуста притягивает тлю, слизней и других вредителей, которые с удовольствием перекочуют и на лук. Грядка будет под атакой — это проверено временем.

Ошибки при удобрении

Отдельный момент — навоз. Он действительно нужен, но по правилам:

  • Осенью — пожалуйста: перегнивший навоз насыщает почву и готовит её к посадке.

  • Весной и особенно в свежем виде — категорически нет. Свежий навоз только навредит: луковицы вырастут кривыми, могут потрескаться и вообще будут развиваться медленно.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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