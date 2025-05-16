Один сосед — и лук зачахнет: главное правило для огорода

Иногда дачники, мечтая о рекордных урожаях, сажают овощи слишком плотно — грядка к грядке. В итоге рядом оказываются растения, которые совсем не ладят друг с другом. Итог — болезни, вредители и разочарование. Особенно это касается лука.
Чтобы получить крупные, крепкие луковицы, важно не только вовремя поливать и подкармливать грядки. Окружение играет не меньшую роль. Лук может либо взлететь в росте, либо зачахнуть — всё зависит от того, кто его соседи.
Вот с кем луку действительно комфортно:
Морковь — это почти идеальный союз. Лук отпугивает морковную муху, а морковь, в свою очередь, прогоняет луковую.
Томаты, петрушка, свекла — отличные компаньоны. Они не мешают друг другу и даже помогают в защите от вредителей.
Шпинат, клубника и горох — дружелюбные соседи, с которыми лук спокойно уживается на одной грядке.
Категорически нельзя сажать рядом капусту. Почему? Всё просто: капуста притягивает тлю, слизней и других вредителей, которые с удовольствием перекочуют и на лук. Грядка будет под атакой — это проверено временем.
Отдельный момент — навоз. Он действительно нужен, но по правилам:
Осенью — пожалуйста: перегнивший навоз насыщает почву и готовит её к посадке.
Весной и особенно в свежем виде — категорически нет. Свежий навоз только навредит: луковицы вырастут кривыми, могут потрескаться и вообще будут развиваться медленно.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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