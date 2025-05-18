Эту зелень сажают даже в июле — и она благодарит двойным урожаем

Петрушка — культура неприхотливая, устойчивая к перепадам температур, и даже в июле способна дать отличный урожай. Летняя посадка позволит насладиться свежей зеленью осенью или сделать заготовки на зиму.
Петрушке подойдёт солнечный участок, но и в лёгкой полутени она прекрасно себя чувствует. Важно, чтобы почва была рыхлой, плодородной и хорошо удерживала влагу. Если земля бедная, внесите немного перегноя или компоста до посева — растения это оценят.
Летом семена петрушки могут прорастать медленнее из-за плотной эфиромасляной оболочки. Чтобы ускорить процесс, замочите семена в тёплой воде на 1-2 дня. Это "разбудит" семена и даст им фору в прорастании.
Сейте семена в бороздки глубиной около 1 см, расстояние между рядами — 20 см. После посева слегка утрамбуйте почву и обильно полейте. Жара может быстро высушить верхний слой земли, поэтому поддерживайте регулярный полив. Мульчирование поможет сохранить влагу и защитить всходы от перегрева.
При хорошей погоде петрушка всходит уже через 7-14 дней. Главное — не забывайте поливать, рыхлить почву и убирать сорняки. Всё остальное она сделает сама. К началу осени вы получите полноценный урожай ароматной зелени.
Если не срезать всю петрушку, а оставить часть растений на грядке, весной они снова порадуют молодой зеленью. Это удобный способ получить урожай без новой посадки.
Летняя посадка петрушки — отличная возможность не упустить пустующую грядку, получить зелень в конце сезона и даже подготовиться к весне. Простая агротехника, минимум усилий — и полезный результат.
Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.
С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!