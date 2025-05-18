Эту зелень сажают даже в июле — и она благодарит двойным урожаем

Петрушка — культура неприхотливая, устойчивая к перепадам температур, и даже в июле способна дать отличный урожай. Летняя посадка позволит насладиться свежей зеленью осенью или сделать заготовки на зиму.

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Где сажать и какая почва нужна

Петрушке подойдёт солнечный участок, но и в лёгкой полутени она прекрасно себя чувствует. Важно, чтобы почва была рыхлой, плодородной и хорошо удерживала влагу. Если земля бедная, внесите немного перегноя или компоста до посева — растения это оценят.

Как подготовить семена

Летом семена петрушки могут прорастать медленнее из-за плотной эфиромасляной оболочки. Чтобы ускорить процесс, замочите семена в тёплой воде на 1-2 дня. Это "разбудит" семена и даст им фору в прорастании.

Как сеять и ухаживать

Сейте семена в бороздки глубиной около 1 см, расстояние между рядами — 20 см. После посева слегка утрамбуйте почву и обильно полейте. Жара может быстро высушить верхний слой земли, поэтому поддерживайте регулярный полив. Мульчирование поможет сохранить влагу и защитить всходы от перегрева.

Когда ждать всходы и как ухаживать дальше

При хорошей погоде петрушка всходит уже через 7-14 дней. Главное — не забывайте поливать, рыхлить почву и убирать сорняки. Всё остальное она сделает сама. К началу осени вы получите полноценный урожай ароматной зелени.

Бонус: урожай на следующий год

Если не срезать всю петрушку, а оставить часть растений на грядке, весной они снова порадуют молодой зеленью. Это удобный способ получить урожай без новой посадки.

Почему стоит попробовать

Летняя посадка петрушки — отличная возможность не упустить пустующую грядку, получить зелень в конце сезона и даже подготовиться к весне. Простая агротехника, минимум усилий — и полезный результат.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

