Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Чёрном море найден газ на 30 миллиардов долларов
Миграционный шок: Аргентина разворачивает нелегалов на границе
Кардио или силовые: что первым? Эксперт объяснил, как худеют быстрее
Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини
Эти котлеты из простых продуктов съедают первыми — даже если на столе есть мясо
Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас
Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов
Капуста под угрозой? Гусеницы исчезнут благодаря этому нехитрому способу
На страже семьи: породы собак, которые чувствуют угрозу раньше, чем вы её заметите

Эту зелень сажают даже в июле — и она благодарит двойным урожаем

Садоводство

Петрушка — культура неприхотливая, устойчивая к перепадам температур, и даже в июле способна дать отличный урожай. Летняя посадка позволит насладиться свежей зеленью осенью или сделать заготовки на зиму.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Где сажать и какая почва нужна

Петрушке подойдёт солнечный участок, но и в лёгкой полутени она прекрасно себя чувствует. Важно, чтобы почва была рыхлой, плодородной и хорошо удерживала влагу. Если земля бедная, внесите немного перегноя или компоста до посева — растения это оценят.

Как подготовить семена

Летом семена петрушки могут прорастать медленнее из-за плотной эфиромасляной оболочки. Чтобы ускорить процесс, замочите семена в тёплой воде на 1-2 дня. Это "разбудит" семена и даст им фору в прорастании.

Как сеять и ухаживать

Сейте семена в бороздки глубиной около 1 см, расстояние между рядами — 20 см. После посева слегка утрамбуйте почву и обильно полейте. Жара может быстро высушить верхний слой земли, поэтому поддерживайте регулярный полив. Мульчирование поможет сохранить влагу и защитить всходы от перегрева.

Когда ждать всходы и как ухаживать дальше

При хорошей погоде петрушка всходит уже через 7-14 дней. Главное — не забывайте поливать, рыхлить почву и убирать сорняки. Всё остальное она сделает сама. К началу осени вы получите полноценный урожай ароматной зелени.

Бонус: урожай на следующий год

Если не срезать всю петрушку, а оставить часть растений на грядке, весной они снова порадуют молодой зеленью. Это удобный способ получить урожай без новой посадки.

Почему стоит попробовать

Летняя посадка петрушки — отличная возможность не упустить пустующую грядку, получить зелень в конце сезона и даже подготовиться к весне. Простая агротехника, минимум усилий — и полезный результат.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин
Авто
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин Аудио 
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Маленькая, тёмная, коварная: родинка, которая может всё изменить
Русский след на Евровидении: австриец с вдохновением от Нетребко взял золото
Алюминиевые ложки: советский символ гастрономической стойкости
Тихая — не значит слабая: как жить с застенчивостью и не чувствовать себя лишней
Средневековая Португалия: город, где можно перенестись в 1148 год и вернуться с загаром
Неожиданные способы сделать кошку счастливой — и это не только игрушки
Эти 5 упражнений плавят целлюлит: в спортзал идти необязательно
Провал века: крупнейшие мегаполисы США утекают в землю, а на поверхности — лишь видимость стабильности
Забыли — а зря: старый продукт, который способен превзойти в уборке все новинки
Лавровый лист творит чудеса: 7 способов применения, о которых вы точно не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.