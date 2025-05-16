Неожиданные друзья малины: эти растения удваивают урожай

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — это не просто вкусная ягода. Это настоящий природный лекарь, который веками используется при простуде и жаре. Поэтому неудивительно, что многие дачники мечтают о собственном малиннике — и варенье всегда под рукой, и аромат лета в компотах круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Но чтобы кусты радовали не только ароматом, но и богатым урожаем, одной агротехники мало. Нужно знать ещё один секрет — с кем посадить малину по соседству.

Лучшие соседи для малины

1. Плодовые деревья

Яблони, груши, сливы и даже рябина отлично влияют на малину. Главное, чтобы деревья не слишком затеняли грядки. Такая компания создаёт благоприятный микроклимат, а в знойные дни — защищает от перегрева.

2. Укроп

Обычный укроп рядом с кустами делает полезное дело: своим запахом он привлекает насекомых-опылителей. А это напрямую сказывается на урожайности.

3. Ягодные кустарники

Малина отлично чувствует себя рядом с крыжовником, а также с красной и чёрной смородиной. Эти культуры не конфликтуют и помогают друг другу — в том числе в защите от вредителей.

4. Некоторые овощи

Если вы хотите, чтобы ягоды стали вкуснее и сочнее, попробуйте посадить рядом томаты, картошку или огурцы. Они улучшают состав почвы и влияют на вкус плодов.

5. Декоративные цветы

Между рядами малины можно высадить розы, пионы или даже цветущие кустарники. Такие соседи не только украсят участок, но и положительно скажутся на росте кустов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

