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Неожиданные друзья малины: эти растения удваивают урожай

1:44
Садоводство

Малина — это не просто вкусная ягода. Это настоящий природный лекарь, который веками используется при простуде и жаре. Поэтому неудивительно, что многие дачники мечтают о собственном малиннике — и варенье всегда под рукой, и аромат лета в компотах круглый год.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Но чтобы кусты радовали не только ароматом, но и богатым урожаем, одной агротехники мало. Нужно знать ещё один секрет — с кем посадить малину по соседству.

Лучшие соседи для малины

1. Плодовые деревья

Яблони, груши, сливы и даже рябина отлично влияют на малину. Главное, чтобы деревья не слишком затеняли грядки. Такая компания создаёт благоприятный микроклимат, а в знойные дни — защищает от перегрева.

2. Укроп

Обычный укроп рядом с кустами делает полезное дело: своим запахом он привлекает насекомых-опылителей. А это напрямую сказывается на урожайности.

3. Ягодные кустарники

Малина отлично чувствует себя рядом с крыжовником, а также с красной и чёрной смородиной. Эти культуры не конфликтуют и помогают друг другу — в том числе в защите от вредителей.

4. Некоторые овощи

Если вы хотите, чтобы ягоды стали вкуснее и сочнее, попробуйте посадить рядом томаты, картошку или огурцы. Они улучшают состав почвы и влияют на вкус плодов.

5. Декоративные цветы

Между рядами малины можно высадить розы, пионы или даже цветущие кустарники. Такие соседи не только украсят участок, но и положительно скажутся на росте кустов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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