Ошибка при посадке, из-за которой саженец умирает молча — как её исправить

Иногда кажется, что молодой саженец просто замер в раздумьях: ни листика, ни прироста. И это может случиться даже с тщательно подобранными и правильно высаженными деревцами. Что происходит и как помочь "спящему" растению?

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

Почему саженец не просыпается

После пересадки корневая система получает стресс. Особенно у растений с открытыми корнями — они дольше "включаются" в рост. Осенняя или ранневесенняя посадка тоже откладывает старт: почва может быть ещё холодной, а дерево не готово к пробуждению.

Некоторые культуры и сами по себе не спешат: груша, алыча и вишня известны своей медлительностью. Но если кажется, что саженец вообще не живой — стоит проверить.

Как понять, что саженец жив

Слегка соскребите ногтем верхний слой коры. Если под ней зелёная ткань и выделяется сок — дерево живо. Можно и нужно спасать.

Основные причины "зависания" и что с ними делать

Заглублена корневая шейка. Уровень почвы должен быть на 3-4 см выше начала ствола, не больше. Если саженец утоплен глубже — приподнимите.

Нужна стимуляция. Обработка корней или полив стимуляторами роста ("Гетероауксин", "Циркон", "Янтарин") помогает активировать рост. Эффект проявится через 1-2 недели.

Есть вредители. Осмотрите кору и корневую шейку: если обнаружите следы насекомых или личинок — срочно обработайте инсектицидом.

Последний шанс: радикальная обрезка

Иногда, чтобы разбудить саженец, приходится сократить крону почти наполовину. Это перераспределяет силы на корни и помогает растению сосредоточиться на выживании.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

