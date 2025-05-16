Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая банкоматная ловушка: тронете карту — окажетесь под следствием
Штрафы за ПДД подскочили: водители пополнят казну на 8 раз больше, чем планировалось
Заказали по полной: мошенники с девушками обманули 25 мужчин в ресторанах
ЕС обсуждает полное торговое эмбарго против России — саммит в Тиране
Инженеры удивили всех: вот из чего создадут панели для лунной базы
Фитнес как антистресс: 5 способов тренироваться так, чтобы мозг тоже радовался
Когда есть клубнику, чтобы получить максимум пользы
Почему советские моторы были мощные, но прожорливые: топливо жгли — как дрова
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции

Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк

1:24
Садоводство

Небольшая клубничная грядка, с которой собирают ведро за ведром — не миф и не удача, а результат хитрого наблюдения. Главное — понять, кто есть кто на вашей плантации.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Кусты-клондайки и кусты-паразиты

Да, клубника — однодомное растение с обоеполыми цветками. Но среди кустов есть "личности" с разными приоритетами.

  • "Девочки" — плодовые героини. Они щедро отдают ягоды, но не тратят силы на усы. После сбора урожая выпускают лишь несколько розеток.

  • "Мальчики" — настоящие генераторы усов. Ягод дают мало, зато активно размножаются.

На вид отличить их невозможно — только в период плодоношения вы поймёте, кто есть кто.

Что делать с этой информацией

Чтобы грядка давала максимум ягод:

  1. Отмечайте самые урожайные кусты во время сбора. Не на глаз, а точно: больше ягод — метка.

  2. Используйте усы только от "девочек". Их розетки наследуют материнскую продуктивность и тоже будут "ягодными".

  3. Усы от "мальчиков" смело удаляйте или отправляйте в компост. Они будут занимать место и силы, но урожая не дадут.

Уже на следующий год потомки "девочек" покажут себя — сначала ягоды, потом немного усов. Это и есть ваш билет в клубничный избыток.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Садоводство, цветоводство
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках Аудио 
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8 Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Последние материалы
Новая банкоматная ловушка: тронете карту — окажетесь под следствием
Штрафы за ПДД подскочили: водители пополнят казну на 8 раз больше, чем планировалось
Заказали по полной: мошенники с девушками обманули 25 мужчин в ресторанах
ЕС обсуждает полное торговое эмбарго против России — саммит в Тиране
Инженеры удивили всех: вот из чего создадут панели для лунной базы
Фитнес как антистресс: 5 способов тренироваться так, чтобы мозг тоже радовался
Когда есть клубнику, чтобы получить максимум пользы
Почему советские моторы были мощные, но прожорливые: топливо жгли — как дрова
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.