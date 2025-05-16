Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк

Небольшая клубничная грядка, с которой собирают ведро за ведром — не миф и не удача, а результат хитрого наблюдения. Главное — понять, кто есть кто на вашей плантации.
Да, клубника — однодомное растение с обоеполыми цветками. Но среди кустов есть "личности" с разными приоритетами.
"Девочки" — плодовые героини. Они щедро отдают ягоды, но не тратят силы на усы. После сбора урожая выпускают лишь несколько розеток.
"Мальчики" — настоящие генераторы усов. Ягод дают мало, зато активно размножаются.
На вид отличить их невозможно — только в период плодоношения вы поймёте, кто есть кто.
Чтобы грядка давала максимум ягод:
Отмечайте самые урожайные кусты во время сбора. Не на глаз, а точно: больше ягод — метка.
Используйте усы только от "девочек". Их розетки наследуют материнскую продуктивность и тоже будут "ягодными".
Усы от "мальчиков" смело удаляйте или отправляйте в компост. Они будут занимать место и силы, но урожая не дадут.
Уже на следующий год потомки "девочек" покажут себя — сначала ягоды, потом немного усов. Это и есть ваш билет в клубничный избыток.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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