Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Небольшая клубничная грядка, с которой собирают ведро за ведром — не миф и не удача, а результат хитрого наблюдения. Главное — понять, кто есть кто на вашей плантации.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Кусты-клондайки и кусты-паразиты

Да, клубника — однодомное растение с обоеполыми цветками. Но среди кустов есть "личности" с разными приоритетами.

"Девочки" — плодовые героини. Они щедро отдают ягоды, но не тратят силы на усы. После сбора урожая выпускают лишь несколько розеток.

"Мальчики" — настоящие генераторы усов. Ягод дают мало, зато активно размножаются.

На вид отличить их невозможно — только в период плодоношения вы поймёте, кто есть кто.

Что делать с этой информацией

Чтобы грядка давала максимум ягод:

Отмечайте самые урожайные кусты во время сбора. Не на глаз, а точно: больше ягод — метка. Используйте усы только от "девочек". Их розетки наследуют материнскую продуктивность и тоже будут "ягодными". Усы от "мальчиков" смело удаляйте или отправляйте в компост. Они будут занимать место и силы, но урожая не дадут.

Уже на следующий год потомки "девочек" покажут себя — сначала ягоды, потом немного усов. Это и есть ваш билет в клубничный избыток.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

