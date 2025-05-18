Белый налёт на листьях: как отличить мучнистую росу от ложной — и не перепутать лечение

Если вы заметили белый налёт на листьях огурцов в теплице, не откладывайте действия — это сигнал о заболевании, которое может быстро распространиться и погубить урожай. Чаще всего это мучнистая роса, реже — ложная мучнистая роса или белая гниль. Вот как определить, что именно происходит, и что делать.
Белый, мучнистый налёт на верхней стороне листьев.
Листья быстро вянут, сохнут и опадают.
Заболевание развивается при высокой влажности и перепадах температур, особенно при ночном похолодании.
Светлый налет появляется с нижней стороны листа, на верхней — желтоватые пятна.
Влажность теплицы выше 75%, особенно при плохой вентиляции — идеальная среда для болезни.
Ватоподобный белый налёт появляется на стеблях у основания.
Затем ткани становятся водянистыми и загнивают.
Это заболевание — результат переувлажнения и нехватки воздуха.
Срежьте все части растений с белым налётом. Сожгите или утилизируйте за пределами участка.
Выбор зависит от стадии болезни:
Биопрепараты (мягкое действие, можно применять на плодоносных растениях):
Фитоспорин-М
Алирин-Б
Гамаир
Псевдобактерин
Химические препараты (при сильном поражении):
Топаз (2 мл на 10 л воды)
ХОМ (медный хлороксид)
Тиовит Джет (серосодержащий)
Обработку проводить в сухую погоду утром или вечером. Повторять каждые 7-10 дней при необходимости.
Раствор молока с йодом:
На 10 л воды — 1 л молока + 10 капель йода + 1 ст. л. жидкого мыла.
Опрыскивание — каждые 10-14 дней.
Содовый раствор:
1 ст. л. пищевой соды + 1 ч. л. мыла на 1 л воды.
Помогает на ранней стадии заболевания.
Установите форточки или автоматическое проветривание.
Поливайте огурцы только утром и под корень, не по листьям.
Удаляйте нижние листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
Обрабатывайте грядки биопрепаратами заранее, до первых симптомов.
Осенью удаляйте и сжигайте растительные остатки.
Соблюдайте севооборот: не сажайте огурцы на одном месте несколько лет подряд.
Если болезнь проявилась впервые — начните с мягких биологических средств.
Если листья активно поражаются — действуйте химически, но строго по инструкции, особенно если растения плодоносят.
Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales). Мицелий мучнисто-белого цвета развивается на листьях, надземных частях побегов, иногда на плодах в начале лета.
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