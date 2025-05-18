Белый налёт на листьях: как отличить мучнистую росу от ложной — и не перепутать лечение

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы заметили белый налёт на листьях огурцов в теплице, не откладывайте действия — это сигнал о заболевании, которое может быстро распространиться и погубить урожай. Чаще всего это мучнистая роса, реже — ложная мучнистая роса или белая гниль. Вот как определить, что именно происходит, и что делать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Причины появления белого налета

1. Мучнистая роса (настоящая)

Белый, мучнистый налёт на верхней стороне листьев.

Листья быстро вянут, сохнут и опадают.

Заболевание развивается при высокой влажности и перепадах температур, особенно при ночном похолодании.

2. Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Светлый налет появляется с нижней стороны листа, на верхней — желтоватые пятна.

Влажность теплицы выше 75%, особенно при плохой вентиляции — идеальная среда для болезни.

3. Белая гниль (склеротиниоз)

Ватоподобный белый налёт появляется на стеблях у основания.

Затем ткани становятся водянистыми и загнивают.

Это заболевание — результат переувлажнения и нехватки воздуха.

Что делать: пошаговая инструкция

1. Удалите пораженные листья

Срежьте все части растений с белым налётом. Сожгите или утилизируйте за пределами участка.

2. Обработайте фунгицидом

Выбор зависит от стадии болезни:

Биопрепараты (мягкое действие, можно применять на плодоносных растениях):

Фитоспорин-М

Алирин-Б

Гамаир

Псевдобактерин

Химические препараты (при сильном поражении):

Топаз (2 мл на 10 л воды)

ХОМ (медный хлороксид)

Тиовит Джет (серосодержащий)

Обработку проводить в сухую погоду утром или вечером. Повторять каждые 7-10 дней при необходимости.

3. Народные средства — в помощь

Раствор молока с йодом:

На 10 л воды — 1 л молока + 10 капель йода + 1 ст. л. жидкого мыла.

Опрыскивание — каждые 10-14 дней.

Содовый раствор:

1 ст. л. пищевой соды + 1 ч. л. мыла на 1 л воды.

Помогает на ранней стадии заболевания.

4. Проветривание и влажность

Установите форточки или автоматическое проветривание.

Поливайте огурцы только утром и под корень, не по листьям.

Удаляйте нижние листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

5. Профилактика

Обрабатывайте грядки биопрепаратами заранее, до первых симптомов.

Осенью удаляйте и сжигайте растительные остатки.

Соблюдайте севооборот: не сажайте огурцы на одном месте несколько лет подряд.

Полезный совет

Если болезнь проявилась впервые — начните с мягких биологических средств.

Если листья активно поражаются — действуйте химически, но строго по инструкции, особенно если растения плодоносят.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales). Мицелий мучнисто-белого цвета развивается на листьях, надземных частях побегов, иногда на плодах в начале лета.

