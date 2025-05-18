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Белый налёт на листьях: как отличить мучнистую росу от ложной — и не перепутать лечение

3:10
Садоводство

Если вы заметили белый налёт на листьях огурцов в теплице, не откладывайте действия — это сигнал о заболевании, которое может быстро распространиться и погубить урожай. Чаще всего это мучнистая роса, реже — ложная мучнистая роса или белая гниль. Вот как определить, что именно происходит, и что делать.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Причины появления белого налета

1. Мучнистая роса (настоящая)

  • Белый, мучнистый налёт на верхней стороне листьев.

  • Листья быстро вянут, сохнут и опадают.

  • Заболевание развивается при высокой влажности и перепадах температур, особенно при ночном похолодании.

2. Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

  • Светлый налет появляется с нижней стороны листа, на верхней — желтоватые пятна.

  • Влажность теплицы выше 75%, особенно при плохой вентиляции — идеальная среда для болезни.

3. Белая гниль (склеротиниоз)

  • Ватоподобный белый налёт появляется на стеблях у основания.

  • Затем ткани становятся водянистыми и загнивают.

  • Это заболевание — результат переувлажнения и нехватки воздуха.

Что делать: пошаговая инструкция

1. Удалите пораженные листья

Срежьте все части растений с белым налётом. Сожгите или утилизируйте за пределами участка.

2. Обработайте фунгицидом

Выбор зависит от стадии болезни:

Биопрепараты (мягкое действие, можно применять на плодоносных растениях):

  • Фитоспорин-М

  • Алирин-Б

  • Гамаир

  • Псевдобактерин

Химические препараты (при сильном поражении):

  • Топаз (2 мл на 10 л воды)

  • ХОМ (медный хлороксид)

  • Тиовит Джет (серосодержащий)

Обработку проводить в сухую погоду утром или вечером. Повторять каждые 7-10 дней при необходимости.

3. Народные средства — в помощь

Раствор молока с йодом:
На 10 л воды — 1 л молока + 10 капель йода + 1 ст. л. жидкого мыла.
Опрыскивание — каждые 10-14 дней.

Содовый раствор:
1 ст. л. пищевой соды + 1 ч. л. мыла на 1 л воды.
Помогает на ранней стадии заболевания.

4. Проветривание и влажность

  • Установите форточки или автоматическое проветривание.

  • Поливайте огурцы только утром и под корень, не по листьям.

  • Удаляйте нижние листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

5. Профилактика

  • Обрабатывайте грядки биопрепаратами заранее, до первых симптомов.

  • Осенью удаляйте и сжигайте растительные остатки.

  • Соблюдайте севооборот: не сажайте огурцы на одном месте несколько лет подряд.

Полезный совет

Если болезнь проявилась впервые — начните с мягких биологических средств.
Если листья активно поражаются — действуйте химически, но строго по инструкции, особенно если растения плодоносят.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales). Мицелий мучнисто-белого цвета развивается на листьях, надземных частях побегов, иногда на плодах в начале лета.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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