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Уложите так — и участок оживёт: секрет мягких садовых дорожек

1:52
Садоводство

Бетонные дорожки — удобно, но не всегда правильно. Под твёрдым покрытием почва задыхается: корни деревьев перестают дышать, влага не уходит, черви мигрируют. Участок становится похоже на болото с плиточным "фейсом".

Каменный сад
Фото: commons.wikimedia by Daderot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Каменный сад

А ведь есть решения, которые сохраняют порядок и не вредят природе. Такие дорожки дышат, питают почву и даже становятся элементом декора.

Альтернатива бетону: три натуральных варианта

1. Гравий

Один из самых простых и надёжных материалов. Укладывается даже на неровную поверхность, не требует цемента и сохраняет воздухопроницаемость почвы. Для удобства можно постелить под гравий геотекстиль, чтобы сорняки не пробивались, но не забудьте оставить свободными края — для вентиляции.

2. Древесная щепа

Она перегнивает медленно, насыщая почву полезными веществами. Щепа пружинит под ногами, не греется на солнце и подходит даже для тропинок среди грядок.

3. Живые дорожки

Между камнями можно посеять низкорослый клевер, тимьян или мох. Эти растения не только красиво смотрятся, но и удерживают грунт от размывания, добавляют зелени и наполняют сад ароматами.

Идеи с характером

Хотите садовую тропу с душой? Используйте спилы деревьев — разложите их как ступеньки и засыпьте щели песком. Или вкопайте плоские камни, оставляя между ними место для травы. Такие решения не перегреваются летом и не скользят зимой.

Через сезон вы заметите: под дорожками снова дышит земля, а черви возвращаются. Даже если немного прорастёт трава — это будет смотреться как часть ландшафта, а не как запущенность.

Уточнения

Раба́тка (от нем. Rabatteгрядка) — прямоугольный цветник в виде узкой (ширина до 2—3 метров) полосы вдоль садовой дорожки, забора или ограды; с одним или несколькими видами растений. Обычно рабатка имеет параллельные стороны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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