Уложите так — и участок оживёт: секрет мягких садовых дорожек

Бетонные дорожки — удобно, но не всегда правильно. Под твёрдым покрытием почва задыхается: корни деревьев перестают дышать, влага не уходит, черви мигрируют. Участок становится похоже на болото с плиточным "фейсом".
А ведь есть решения, которые сохраняют порядок и не вредят природе. Такие дорожки дышат, питают почву и даже становятся элементом декора.
1. Гравий
Один из самых простых и надёжных материалов. Укладывается даже на неровную поверхность, не требует цемента и сохраняет воздухопроницаемость почвы. Для удобства можно постелить под гравий геотекстиль, чтобы сорняки не пробивались, но не забудьте оставить свободными края — для вентиляции.
2. Древесная щепа
Она перегнивает медленно, насыщая почву полезными веществами. Щепа пружинит под ногами, не греется на солнце и подходит даже для тропинок среди грядок.
3. Живые дорожки
Между камнями можно посеять низкорослый клевер, тимьян или мох. Эти растения не только красиво смотрятся, но и удерживают грунт от размывания, добавляют зелени и наполняют сад ароматами.
Хотите садовую тропу с душой? Используйте спилы деревьев — разложите их как ступеньки и засыпьте щели песком. Или вкопайте плоские камни, оставляя между ними место для травы. Такие решения не перегреваются летом и не скользят зимой.
Через сезон вы заметите: под дорожками снова дышит земля, а черви возвращаются. Даже если немного прорастёт трава — это будет смотреться как часть ландшафта, а не как запущенность.
Раба́тка (от нем. Rabatte — грядка) — прямоугольный цветник в виде узкой (ширина до 2—3 метров) полосы вдоль садовой дорожки, забора или ограды; с одним или несколькими видами растений. Обычно рабатка имеет параллельные стороны.
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