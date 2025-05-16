Не любят солнце — и это их сила: самые эффектные растения для тени

Кажется, тень — приговор для сада? Отнюдь. Место, куда редко заглядывает солнце, может стать настоящей изюминкой участка. Главное — знать, кого туда поселить.
Забудьте о скучных папоротниках. Современные садоводы создают в тени целые композиции, где каждый лист и лепесток напоминают о прохладе лесной чащи.
Хоста — универсальный боец. Она растёт даже при 1-2 часах солнца в день. Её сорта варьируются от миниатюрных кустиков с золотой каймой до гигантов с сизыми листьями. Цветущие колокольчики привлекают шмелей.
Астильба — теневой фейерверк. Белые, розовые и алые метёлки на высоких стеблях оживляют любой тёмный уголок.
Медуница — хамелеон. Её листья играют серебром и пёстрыми узорами, а весной она покрывается синими цветками, как из сказки.
Даже в тени можно собрать полезный урожай. Щавель, мангольд и черемша не боятся полумрака, их листья не грубеют и не выцветают на солнце. А если добавить теневыносливые сорта черники или голубики, получится не только красиво, но и вкусно.
К тому же сорняки в тени почти не растут. А с мульчированием — и вовсе не пробьются. Используйте хвою, кору или листовой перегной. Это создаст "лесной ковёр", сбережёт влагу и избавит от лишней суеты.
Один раз правильно подобрав растения, вы забудете о прополках и выгорании листьев. А соседи ещё долго не поверят, что за этим сказочным уголком не нужно ухаживать каждый день.
Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода. Является ближайшей родственницей брусники и черники.
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