Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке

Огурцы — культура капризная: чувствительная к болезням, вредителям и изменениям погоды. Но один народный метод помогает сразу на нескольких фронтах — опрыскивание молоком с йодом. Этот простой раствор укрепляет иммунитет растений, предотвращает грибковые болезни и даже помогает наладить питание.
Молоко — не просто основа раствора, а полноценная питательная добавка. В нем содержатся кальций, белки и лактоза, которые укрепляют клетки листьев, а на их поверхности создается тонкая защитная пленка.
Йод — мощный антисептик, убивающий грибки и бактерии, стимулирующий рост и усиливающий устойчивость растений к стрессам.
Такой тандем помогает справляться с распространенными болезнями — в первую очередь, с мучнистой росой, а также служит мягкой внекорневой подкормкой.
Рецепт классический и проверенный:
Вода — 10 литров
Молоко (или сыворотка) — 1 литр
Йод — 10 капель
По желанию можно добавить 1 столовую ложку жидкого мыла (например, хозяйственного), чтобы состав лучше прилипал к листьям и не смывался при первом дожде.
Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.
Обработка проводится раз в 10-14 дней.
Важно покрыть раствором обе стороны листьев, а также стебли и прикорневую зону.
Внимание: не переусердствуйте. Избыточное количество йода в почве может со временем навредить корневой системе.
Да! Есть расширенный рецепт для профилактики грибков и стимуляции завязи:
1 литр молока или сыворотки
10-15 капель йода
0,5 ч. ложки борной кислоты (предварительно растворить в теплой воде)
10 литров воды
Такой состав активизирует плодоношение, усиливает иммунитет и помогает избежать пожелтения листвы.
Экономично — все компоненты есть в каждом доме.
Безопасно — не требует химикатов.
Эффективно — работает и как профилактика, и как "скорая помощь" при первых признаках болезни.
Многофункционально — защита, стимуляция роста и подкормка в одном.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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