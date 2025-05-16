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Пышная листва, а гроздей нет: что делает виноград ленивым

2:28
Садоводство

Вы посадили виноград, ухаживаете за ним, любуетесь пышной листвой… а грозди всё не появляются? Возможно, лозам не хватает не удобрений, а внимания к деталям. Урожай — не случайность, а результат точных решений. Разберёмся, что мешает винограду плодоносить год за годом.

Виноград
Фото: Own work by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

Слишком много тени — слишком мало гроздей

Виноград обожает солнце. Если куст растёт в полутени, у стены, под деревьями — он тратит силы на вытягивание побегов, а не на соцветия. Простое перемещение на солнечный склон способно оживить лозу.

Обрезка по инерции — ошибка

Срезать лозу "на глаз" — путь к пустым побегам. У большинства сортов грозди формируются только от шестой почки и выше. Если укорачивать до 2-4 глазков, можно навсегда остаться без урожая.

Переусердствовали с навозом

"Жирующие" кусты выглядят роскошно, но в плодоношение не спешат. Избыток азотных подкормок (навоз, минеральные удобрения) стимулирует листву, но блокирует цветение.

Не тот сорт — не тот сосед

Сорта с женскими цветками нуждаются в опылителях. Без подходящего "соседа" цветы остаются бесплодными. Универсальный помощник — кишмиш, его пыльца подходит большинству разновидностей.

Молодые, но уже усталые

Первые кисти на юных кустах радуют глаз, но подрывают силы. До четырёхлетнего возраста оставляйте не более двух гроздей — для пробы вкуса, не больше.

Почки подмерзли — и тишина

Весной вы не увидите побегов с тех узлов, где почки подмёрзли или выпрели зимой. Защищайте лозу дышащими укрытиями и не спешите с обрезкой до явного пробуждения куста.

Залили — загубили

Переувлажнённая почва может незаметно погубить лозу. Застой воды у корней снижает морозостойкость, провоцирует гниль и тормозит цветение.

Урожай закладывается осенью

Плодовые почки формируются не весной, а ещё в прошлом году. Именно тогда важны правильные поливы, подкормки и защита от морозов.

Наблюдение — главное оружие

Лоза всегда подаёт сигналы: замедление роста, изменение цвета листьев, слабое цветение — всё это говорит о проблемах. Слушайте виноград — и он вас отблагодарит.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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