Бесплатное удобрение с дна озера: вот как его правильно использовать

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники и аграрии сегодня переосмысливают привычные источники питания для почвы. Один из таких ресурсов — донный ил, осадок, который веками накапливался на дне водоемов. При правильном использовании он может стать настоящим эликсиром плодородия.

Фото: commons.wikimedia.org by Козлов Михаил, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Родник - исток реки Карагачка 7

В чем сила ила

Донный ил богат:

Азотом — отвечает за активный рост растений;

Фосфором — стимулирует развитие корневой системы;

Калием — укрепляет иммунитет растений и улучшает вкус плодов;

Органикой — улучшает структуру и влагопроницаемость почвы.

Простыми словами, ил работает как медленный, но мощный органический усилитель для уставшей, истощенной земли.

Ил или сапропель — что лучше

Между ними есть важное различие:

Сапропель — это богатый органикой осадок, сформировавшийся в чистых пресноводных озёрах, почти всегда — в экологичных условиях. Он ценится за высокую концентрацию гумусовых веществ и питательных элементов.

Речной или болотный ил — менее стабилен по составу. Может содержать примеси, в том числе загрязнения из водоема, если он расположен вблизи промышленных или населенных пунктов.

Вывод: сапропель — безопаснее и питательнее, но если ил берется из проверенного источника, он также может быть отличным удобрением.

Как использовать донный ил с умом

Компостирование — must have. Не стоит вносить ил в почву сразу после добычи. Дайте ему "отлежаться" хотя бы 1-2 месяца в компостной куче — так уйдут лишние газы и микрофлора активизируется. Не переборщите! Для глинистых и суглинистых почв — 3-5 кг/м², для песчаных — до 8 кг/м². Слишком много — и получите переувлажнение и закисление. Лучшее время для внесения — осень или ранняя весна. Можно рассыпать по участку и слегка заделать в почву. Также подходит для мульчирования или как добавка в посадочные ямы. Не забывайте о проверке! Ил из стоячих, зацветающих водоемов или из-под стока с ферм использовать не стоит — он может быть загрязнен.

Какие культуры особенно хорошо реагируют на ил

Овощи: морковь, свекла, капуста, томаты;

Ягодники: малина, крыжовник, клубника;

Плодовые деревья: особенно яблони и груши;

Злаки и зелень: пшеница, салат, шпинат.

Что может пойти не так

Закисление почвы, если ила слишком много;

Медленное разложение, особенно без компостирования;

Заражение патогенами, если ил из сомнительного источника.

Важно запомнить

Донный ил — это доступный, экологичный и мощный органический ресурс, но подход к нему должен быть не "на глаз", а с учетом состава, источника и дозировки. Правильное применение — и почва скажет вам спасибо хорошим урожаем!

Уточнения

Ил — водонасыщенный неуплотнённый материал, формирующийся на дне водоёмов.

