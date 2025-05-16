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Ароматная мята круглый год: вот как вырастить куст прямо в квартире

2:51
Садоводство

Свежий аромат, полезные свойства, минимум хлопот — мята идеально подходит для выращивания прямо у себя дома. Её можно добавлять в чай, десерты, салаты и домашние лимонады, а заодно — улучшать пищеварение и освежать воздух. Даже если вы никогда не держали в руках лейку, с мятой справится каждый.

Мята
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мята

Где мята растёт лучше всего

Оптимальная температура — от +15 до +30°C. Мята любит тепло, но не жару, предпочитает полутень или рассеянный свет. Прямое солнце ей не в радость, особенно в полуденное время.

Успешно растёт на:

  • подоконниках;

  • балконах с рассеянным светом;

  • кухне;

  • лоджии или в домашнем огороде.

Главное — не ставить на сквозняк и не пересушивать.

Как проще посадить: семена или саженец

Семена — для терпеливых. Быстрее и надёжнее вырастить мяту из черенка:

  1. Отрежьте здоровую веточку длиной 15 см.

  2. Удалите нижние листья и поставьте в стакан с водой.

  3. Через неделю появятся корни — пересаживайте в горшок.

А ещё можно купить готовый саженец в супермаркете или питомнике.

Почва и горшок: что выбрать

Мята любит рыхлую, питательную почву с хорошим дренажом. Подойдёт смесь:

  • 1 часть садовой земли;

  • 1 часть компоста или перегноя;

  • 1 часть крупного песка или перлита.

Обязателен дренаж: керамзит, камешки, дырочки в дне горшка — всё, чтобы вода не застаивалась.

Уход без лишних хлопот

  • Полив — 2-3 раза в неделю. Почва должна быть влажной, но не мокрой.

  • Свет — рассеянный, около 4 часов в день.

  • Подкормка — раз в месяц органикой или удобрением NPK 4-14-8.

  • Обрезка — не давайте зацвести! Это снижает аромат листьев. Регулярно щипайте верхушки.

Что делать с вредителями

Если листья в дырках или скручиваются:

  • тля и белокрылка — опрыскайте раствором мыла или масла нима;

  • гусеницы — вручную убрать или использовать биопрепарат;

  • пятна — грибок из-за сырости, меньше лейте и не мочите листья.

Когда собирать урожай

Через 1,5 месяца после посадки можно начинать срезать зелень. Главное — не снимать больше трети растения за раз.

Секрет — срезать утром, пока мята особенно ароматная. Можно использовать свежую или сушить: связать пучок и повесить в тени на 7 дней.

Можно ли выращивать с другими травами

Лучше не стоит. Мята — захватчик: быстро разрастается, душит соседей и "съедает" весь грунт. Если хотите соседство — сажайте только в отдельные горшки.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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