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Забыли подкормить орхидею? Она точно вам отомстит, но есть решение

2:23
Садоводство

Орхидеи — это не просто экзотические растения, они настоящие королевы комнатного цветочества. Эти удивительные цветы придают элегантность любому интерьеру, но, как и любые привередливые красавицы, требуют особого ухода. Однако секрет их долгого цветения не всегда заключается только в регулярном поливе. Подкормка орхидеи — вот что сделает вашу орхидею по-настоящему счастливой!

Орхидеи
Фото: commons.wikimedia.org by Orchi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидеи

Зачем орхидеям удобрения

В дикой природе орхидеи получают все необходимые питательные вещества из окружающей среды. Но в домашних условиях, ограниченные горшком, растениям не хватает этого естественного запаса. Как только они истощат начальные запасы энергии в почве, приходит время удобрений.

Подкормка орхидей помогает не только поддержать их здоровье, но и продлить процесс цветения. Это простой, но важный элемент ухода, который часто игнорируется. Но стоит уделить внимание этому аспекту, и вы удивитесь, как красиво будут расцветать ваши растения.

Важные моменты в уходе за орхидеей

Подкормка — это не единственное, что важно для орхидей. Правильный полив, свет, температура и влажность играют не менее важную роль. Орхидеи не любят переувлажнение, и, наоборот, слишком сухая почва тоже не для них. Нужно создать для них комфортные условия, и тогда они отблагодарят вас великолепным цветением.

Кроме того, орхидеи требуют много света, но без прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги. Поддержание нужной температуры и влажности также способствует тому, чтобы цветы чувствовали себя как в родной тропической среде.

Когда и чем подкармливать орхидеи

Часто задают вопрос, как часто нужно подкармливать орхидеи. Всё зависит от типа удобрений и потребностей растения, но в общем, орхидеи лучше всего кормить раз в 2-3 недели в период активного роста — весной и летом. Важно выбирать удобрения, специально предназначенные для орхидей, чтобы не навредить растениям.

Самым безопасным вариантом будет жидкое удобрение, которое добавляется в воду для полива. Но будьте осторожны, чтобы не перекормить растения — это может привести к повреждениям корней.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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