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Уход за малиной в мае: ключевые моменты для дачника

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это одна из самых популярных ягодных культур среди дачников. Она не только радует нас вкусными и полезными ягодами, но и требует достаточного внимания в процессе выращивания. Май является важным месяцем для ухода за малиной, так как именно в это время закладываются основы будущего урожая. 

Куст малины
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куст малины

Обрезка

С началом мая проводится обрезка малины, которая является важным этапом в уходе за этим кустарником. 

  • Удаление старых и повреждённых побегов: уберите все высохшие, больные и сломанные ветки. Это позволит улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить риск развития заболеваний.
  • Формирование куста: обрезка стимулирует рост новых побегов. Оставьте только самые сильные побеги, которые в будущем будут давать урожай. Для remontant малины (ремонтантные сорта) обрезку можно провести на уровне земли, что позволит кусту хорошо восстановиться.

Подкормка

Малина нуждается в питательных веществах для активного роста и развития, особенно в период цветения и формирования ягод.

  • Органические удобрения: на этом этапе хорошо подойдут компост или перегной. Их можно внести в почву вокруг куста, стараясь не допустить контакта с корнями.
  • Минеральные удобрения: желательно использовать добавки, содержащие калий и фосфор, которые способствуют цветению и развитию ягод. Например, комплексные удобрения, содержащие эти элементы, можно внести в начале мая согласно рекомендациям на упаковке.

Полив

Малина — влаголюбивое растение, особенно в период активного роста.

  • Регулярный полив: в мае следите за влажностью почвы. В зависимости от погодных условий и прогрева почвы поливайте малину 1-2 раза в неделю, особенно если нет осадков.
  • Мульчирование: чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков, рекомендуется мульчировать почву вокруг куста. Используйте для этого солому, скошенную траву или опилки.

Защита от вредителей и болезней

Весной, в том числе в мае, активизируются многие вредители и патогены, которые могут нанести вред малине.

  • Обработка фунгицидами и инсектицидами: проведите профилактическую обработку кустов специальными средствами для защиты от возможных заболеваний и вредителей, таких как паутинный клещ или малиночный жук.
  • Наблюдение за растениями: регулярно осматривайте кусты на предмет появления вредителей или признаков заболеваний. При обнаружении проблем принимайте меры немедленно.

Подвязка

Если у вас растёт малиновый куст, рекомендуется проводить его подвязку.

  • Подвязка побегов: используйте специальные шпалеры или опоры для поддержки побегов. Это поможет предотвратить их поломку, улучшит циркуляцию воздуха и облегчит сбор ягод.

Уход за малиной в мае требует комплексного подхода, включая обрезку, подкормку, полив и защиту от вредителей. Каждый этап важен для формирования качественного урожая, который будет радовать вас своими вкусными и полезными ягодами в сезоне. Заботясь о своей малине весной, вы создаете все условия для здоровья растений и богатого урожая. Не забывайте, что лишь внимание и регулярный уход помогут вам добиться отличных результатов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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