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Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии

3:41
Садоводство » Цветы

В последние годы мы наблюдаем растущую популярность интерьеров, украшенных растениями. Подвесные кашпо, пышные папоротники, минималистичные кактусы и уголки, превращенные в настоящие домашние леса. Но помимо эстетики и тренда, за этой страстью к растениям скрывается глубокий психологический подтекст. Что говорит о нас желание заполнять пространство растительной жизнью?

Комнатные растения в ванной комнате
Фото: pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения в ванной комнате

Наличие растений в доме — это не просто декоративное хобби. Часто это оказывается эмоциональным выражением, которое трудно осознать, как показывает анализ, проведенный кафедрой психологии двух московских университетов. Люди, окруженные растениями, обычно обладают повышенной чувствительностью к окружающему миру и стремлением заботиться о нем. Психология предполагает, что они испытывают потребность в связи с живым, желая укрепить что-то, что зависит от них, и создать эмоционально плодородное пространство, как отмечают эксперты Центра психологии и психического здоровья ADIPA в Мексике.

Такое поведение часто связано с эмпатией, терпением и стремлением устанавливать значимые связи, даже с такими тихими формами жизни, как растения. Жители многолюдных городов, лишенных зеленых пространств, часто проектируют в своем доме желание вернуться к природе.

Недавние исследования подтверждают, что растения могут служить стабилизаторами настроения. Исследователь Марьолеин Элингс из Университета Вагенингена подчеркивает, что наличие растений рядом снижает уровень кортизола — гормона стресса — и повышает общее ощущение благополучия, особенно в эпоху, когда психическое здоровье становится важной темой. Уход за растениями может стать повседневной практикой эмоционального самообслуживания.

Тип и количество растений также могут отражать черты личности. Кто-то может предпочитать минималистичный порядок с несколькими тщательно подобранными видами, что может указывать на методический и эстетичный характер. В то время как любители "городских джунглей", стремящиеся создать хаотичное зеленое пространство, часто оказываются более креативными, свободными и открытыми к спонтанности. По словам психолога Эвангелины Арельяно из Тек-де-Монтрей кампус Синалоа, растения в учебных или рабочих пространствах могут улучшать концентрацию, снижать напряжение и создавать более гармоничную атмосферу. Эмоциональная связь с растениями особенно сильна у молодежи, такой как миллениалы и поколение Z, для которых садоводство стало доступным и значимым способом заботы о чем-то большем, чем они сами. В условиях экономической нестабильности многие выбирают уход за растениями в качестве альтернативы более серьезным обязательствам, таким как воспитание детей или домашних животных, при этом их связь с живой природой остается глубокой. Уход за растениями активизирует нейронные цепи, связанные с ответственностью, целью и наградой. Наблюдение за цветением растения, за которым человек ухаживал, приносит не только визуальное удовлетворение, но и эмоциональное достижение.

Таким образом, наличие множества растений в доме — это не просто эстетический жест или временная мода. Это выбор, отражающий наши ценности, эмоции и способ существовать в мире. Он раскрывает глубокое желание связи с жизнью, стремление к гармонии в хаосе и поиск красоты в заботе.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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