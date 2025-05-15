Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие выбрасывают кофейную гущу, но она на самом деле представляет собой настоящую ценность для сада: обеспечивает важные питательные вещества, улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей. Однако не все растения хорошо переносят добавление гущи, поэтому важно знать, какие из них получают от нее наибольшую пользу и как использовать её правильно, чтобы не навредить почве.

Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Кофейная гуща

Почему кофейная гуща ценна для сада?

Кофейная гуща — это не просто отходы из кухни, а богатый питательными веществами материал, который приносит множество преимуществ для растений:

Питательные вещества: высокое содержание азота, фосфора и калия поддерживает здоровый рост растений. Кроме того, в ней есть магний, медь и другие микроэлементы, которые активизируют обмен веществ в корнях.

Улучшение почвы: при разложении кофейная гуща способствует лучшей аэрации почвы, привлекает червей, которые разрыхляют ее, и способствует росту полезных микроорганизмов.

Защита от вредителей: Аромат и текстура кофейной гущи отпугивают муравьев, улиток, тлю и даже кошек.

Как правильно использовать кофейную гущу?

Преимущества кофейной гущи будут заметны только при правильном использовании. Чрезмерное или неправильное применение может вызвать проблемы из-за ее легкой кислоты. Вот несколько основных советов по оптимальному применению кофейной гущи:

Сушите: влажная кофейная гуща может привести к плесени, поэтому обязательно полностью высушите ее перед использованием.

Смешивайте: смешивайте 1 часть кофейной гущи с 4 частями компоста или почвы, чтобы избежать избыточного кислого воздействия.

Тонкий слой: распределяйте слой толщиной не более 1,25 см на почве и заделывайте его на глубину 10 см для улучшения структуры почвы и дренажа.

Умеренность: не используйте гущу постоянно и следите за реакцией растений, так как слишком частое применение может быть вредным.

Совет: избегайте применения толстых слоев на поверхности, так как это может затруднить аэрацию почвы.

Какие растения любят кофейную гущу?

Некоторые растения особенно хорошо используют питательные вещества и легкую кислотность кофейной гущи. Вот лучшие виды, которые выиграют от ее употребления:

1. Розы

Почему хорошо? Азот в кофейной гуще способствует обильному цветению и повышает устойчивость роз к болезням.

Как использовать? Посыпьте небольшое количество высушенной гущи вокруг кустов и перемешайте с компостом.

2. Гортензии

Почему хорошо? В щелочной почве кофейная гуща помогает сделать ее более кислой, что придает цветам гортензий яркий синий цвет.

Как использовать? Применяйте небольшими порциями раз в три месяца, вносите в почву.

3. Помидоры

Почему хорошо? Кофейная гуща стимулирует рост растений, увеличивает урожайность и отпугивает улиток.

Как использовать? Добавьте горсть гущи в почву во время посадки, но не переборщите.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

