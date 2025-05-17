Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ключ в замке: роковая ошибка, которой вы подвергаете свой дом
Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только
Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой
Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать
Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей
В ранней Вселенной произошло странное: след в космосе, который может раскрыть тайну тёмной материи
Даже 10 минут спорта в день могут продлить жизнь: вот как начать, если вам за 50

Весной в теплице? Сделайте это с сидератами — и забудете про удобрения

3:06
Садоводство

Сидераты — отличные помощники для восстановления почвы. Но чтобы они действительно работали, особенно весной, важно не просто их вырастить, а правильно с ними распорядиться.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Шаг 1. Скашиваем до цветения

Если сидераты были посеяны с осени и успешно перезимовали, весной их нужно срезать до фазы цветения - именно в это время растения максимально богаты полезными веществами. Цветущие сидераты — уже не удобрение, а потенциальный сорняк.

Совет: Лучшее время — когда зелёная масса достигнет 20-25 см.

Шаг 2. Решаем: мульча или заделка в почву

Срезанную зелень можно:

  • оставить на поверхности как мульчу — сохраняет влагу и защищает от перегрева;

  • заделать в почву - разложение обогатит грунт органикой.

Важно: Заделывать сидераты лучше на 5-7 см вглубь, не глубже — так органика разлагается быстрее и работает эффективнее.

Шаг 3. Даем почве отдохнуть

После скашивания и заделки зелёной массы не высаживайте рассаду сразу! Почве нужно 2-3 недели, чтобы бактерии начали перерабатывать органику, а азот стал доступен растениям. Иначе рискуете получить "азотное голодание".

Шаг 4. Ускоряем разложение (по желанию)

Если сидераты перезимовали, их стебли могут быть грубее. В этом случае используйте биопрепараты с живыми бактериями, чтобы ускорить разложение. Например, препараты типа "Байкал ЭМ" или компостные ускорители.

А если сидераты только сеются весной

Если вы хотите использовать сидераты как предварительную культуру до основных посадок (например, томатов или огурцов), то:

  • Сейте в марте-апреле, в зависимости от региона;

  • Через 3-4 недели подрезайте или срезайте зелень и заделывайте её в почву;

  • После 2 недель "отдыха" высаживайте рассаду.

Какие сидераты подойдут лучше всего

  • Горчица - быстро всходит, легко разлагается, подавляет патогены;

  • Фацелия - хороша против проволочника, подходит под любые культуры;

  • Овёс, рожь - отличны для осени, но весной требуют больше времени на разложение;

  • Люпин, вика - насыщают почву азотом, подходят для весны, особенно в теплицах.

Частые ошибки

  • Не дайте сидератам перерасти! Чем моложе растение, тем полезнее.

  • Не спешите с посадкой основной культуры после заделки! Органика должна успеть разложиться.

  • Не забывайте про вентиляцию теплицы. При большом количестве зелёной массы может повышаться влажность и развиваться плесень.

Итог:

Сидераты весной в теплице — это бесплатное удобрение, дренаж и средство для борьбы с сорняками и болезнями. Главное — не упустить момент: вовремя срезать, правильно заделать и дать почве немного времени на передышку.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
Шоу-бизнес
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Максим Матвеев раскрывает тайну: как он воспринимает откровенные сцены с Елизаветой Боярской
Машины на века: советские экскаваторы, которые работают до сих пор
Вы даёте ей лучшее? 10 признаков, что кошка живёт как королева
Депрессия не отступает? Это простое упражнение излечивает то, что не смогли таблетки
Обрезал — и урожай пошёл. Вся правда о листьях, которые тянут растение вниз
Как цвет кота влияет на вашу жизнь: эзотерики раскрыли тайну
Автозаводы СССР: где рождались Жигули и другие легенды
Ресницы, как после салона: попробуй эти приёмы
Новый нефтегазовый альянс: что предложила Индия России
Когда и как правильно опрыскивать яблони в начале лета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.