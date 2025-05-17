Весной в теплице? Сделайте это с сидератами — и забудете про удобрения

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сидераты — отличные помощники для восстановления почвы. Но чтобы они действительно работали, особенно весной, важно не просто их вырастить, а правильно с ними распорядиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Теплица

Шаг 1. Скашиваем до цветения

Если сидераты были посеяны с осени и успешно перезимовали, весной их нужно срезать до фазы цветения - именно в это время растения максимально богаты полезными веществами. Цветущие сидераты — уже не удобрение, а потенциальный сорняк.

Совет: Лучшее время — когда зелёная масса достигнет 20-25 см.

Шаг 2. Решаем: мульча или заделка в почву

Срезанную зелень можно:

оставить на поверхности как мульчу — сохраняет влагу и защищает от перегрева;

заделать в почву - разложение обогатит грунт органикой.

Важно: Заделывать сидераты лучше на 5-7 см вглубь, не глубже — так органика разлагается быстрее и работает эффективнее.

Шаг 3. Даем почве отдохнуть

После скашивания и заделки зелёной массы не высаживайте рассаду сразу! Почве нужно 2-3 недели, чтобы бактерии начали перерабатывать органику, а азот стал доступен растениям. Иначе рискуете получить "азотное голодание".

Шаг 4. Ускоряем разложение (по желанию)

Если сидераты перезимовали, их стебли могут быть грубее. В этом случае используйте биопрепараты с живыми бактериями, чтобы ускорить разложение. Например, препараты типа "Байкал ЭМ" или компостные ускорители.

А если сидераты только сеются весной

Если вы хотите использовать сидераты как предварительную культуру до основных посадок (например, томатов или огурцов), то:

Сейте в марте-апреле, в зависимости от региона;

Через 3-4 недели подрезайте или срезайте зелень и заделывайте её в почву;

После 2 недель "отдыха" высаживайте рассаду.

Какие сидераты подойдут лучше всего

Горчица - быстро всходит, легко разлагается, подавляет патогены;

Фацелия - хороша против проволочника, подходит под любые культуры;

Овёс, рожь - отличны для осени, но весной требуют больше времени на разложение;

Люпин, вика - насыщают почву азотом, подходят для весны, особенно в теплицах.

Частые ошибки

Не дайте сидератам перерасти! Чем моложе растение, тем полезнее.

Не спешите с посадкой основной культуры после заделки! Органика должна успеть разложиться.

Не забывайте про вентиляцию теплицы. При большом количестве зелёной массы может повышаться влажность и развиваться плесень.

Итог:

Сидераты весной в теплице — это бесплатное удобрение, дренаж и средство для борьбы с сорняками и болезнями. Главное — не упустить момент: вовремя срезать, правильно заделать и дать почве немного времени на передышку.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

