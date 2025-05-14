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Посадил тую у дома? Поздравляю, скоро будешь ремонтировать фундамент

2:19
Садоводство

Вы посадили тую рядом с домом — готовьтесь к неожиданным последствиям. Этот популярный вечнозеленый кустарник часто выбирают для украшения участка, но без правильного подхода он может обернуться настоящей головной болью. Хотите знать, как избежать ошибок и сохранить красоту сада и целостность вашего дома? Читайте дальше.

Туи
Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туи

Почему местоположение так важно

Туя любит свет, но не жару и не тень. Посадка в густой тени лишит растение декоративного лоска — хвоя пожелтеет, а рост замедлится. С другой стороны, прямое солнце и палящий зной могут вызвать пересыхание и гибель кроны. Оптимальный вариант — участок с рассеянным светом и легкой тенью.

Кроме того, туи не выносят сильных холодных ветров, особенно если летом страдали от недостатка влаги. Выбирайте защищённые от сквозняков места, чтобы сохранить здоровье растения зимой.

Почва и посадка — на что обратить внимание

Туи предпочитают лёгкие торфяные или рыхлые, хорошо дренированные почвы. Важно, чтобы вода не застаивалась, иначе корни могут загнить.

При посадке у дома учитывайте размер взрослого растения. Молодая туя будет украшением, но быстро растущие сорта способны создавать плотные зелёные стены, блокируя свет для других растений и даже закрывая окна.

Глубина посадки и пространство вокруг саженца критичны: корни туи сильные и разветвлённые. Если посадить слишком близко к дому или другим постройкам, их мощная корневая система может повредить фундамент, треснуть трубы и даже разрушить стены.

Оптимальная дистанция — не менее трёх метров от построек и заборов.

Подготовка к посадке

Лучше выбирать саженцы с закрытой корневой системой — они легче приживаются. Посадочные ямы должны быть достаточно просторными: глубиной и шириной от 40 до 70 см, чтобы корням было где разрастаться. Размер ямы должен превышать объём горшка примерно в 2,5 раза.

Так вы обеспечите растению комфортный старт и хороший рост.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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