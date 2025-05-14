Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илон Маск приготовил город-утопию или корпоративную ловушку
Гвоздь не туда — и привет, штраф: чего бояться во время ремонта
Секреты корневой силы: что кладут под огурцы для супер-урожая
Шпаклевка без стресса: как выровнять стены и не возненавидеть ремонт
Макрон предал Зеленского. Запад начал официально сливать Украину
Тихая угроза с розовым оттенком — жители леса как огня боятся эту змею
Миллионы тонн белого золота: запасы лития в США повлияют на мировые цены
Ремонт закончен, а ощущение пустоты осталось: как вдохнуть жизнь в комнату без затрат
Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение

Зелень растёт, даже если на улице мороз: проверенные приёмы для дачи

1:46
Садоводство

Зима не повод прощаться с салатом из грядки. Даже без отопления можно устроить в теплице уютный микроклимат — почти как весной. Всё, что нужно, — немного физики, подручные материалы и несколько дачных лайфхаков.

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

1. Тепловые аккумуляторы — тихие герои

Поставьте в теплице бочки или бутылки с водой. Днём они поглощают солнечное тепло, ночью — отдают его растениям. Хотите усилить эффект? Окрасьте ёмкости в чёрный цвет или оберните тёмной плёнкой.
Мало места? Вкопайте в грядки камни — они тоже умеют хранить тепло.

2. Многослойная защита от холода

Двойной слой плёнки с воздушной прослойкой между ними работает как термос.
А если внутри натянуть тонкий прозрачный спанбонд, вы получите дополнительную "подушку", которая удерживает тепло, даже если снаружи минус.

3. Навоз как природный обогреватель

Секрет ещё с XIX века: грядки на навозе.

  • Осенью заложите в землю слой компоста или конского навоза.

  • Весной, за 2 недели до посадки, полейте горячей водой — начнётся естественное "горение".
    Температура в почве поднимается до +25°C — и растениям не страшны даже ночные заморозки.

Что можно сажать в зимней теплице

  • Зелень: укроп, петрушка, шпинат — выдерживают до -7

  • Овощи: мангольд, пекинская капуста, зимний редис

  • Цветы: календула, виола, декоративная капуста

При правильной организации внутри теплицы будет держаться +10-12°C — вполне достаточно для роста зелени круглый год.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Секреты корневой силы: что кладут под огурцы для супер-урожая
Шпаклевка без стресса: как выровнять стены и не возненавидеть ремонт
Макрон предал Зеленского. Запад начал официально сливать Украину
Тихая угроза с розовым оттенком — жители леса как огня боятся эту змею
Миллионы тонн белого золота: запасы лития в США повлияют на мировые цены
Ремонт закончен, а ощущение пустоты осталось: как вдохнуть жизнь в комнату без затрат
Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался
Секреты золотой корочки: как не допустить, чтобы панировка осталась на сковороде
О чём шепчет двигатель: как нагар на свечах зажигания поможет поставить диагноз вашему мотору
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.