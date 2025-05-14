Зелень растёт, даже если на улице мороз: проверенные приёмы для дачи

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима не повод прощаться с салатом из грядки. Даже без отопления можно устроить в теплице уютный микроклимат — почти как весной. Всё, что нужно, — немного физики, подручные материалы и несколько дачных лайфхаков.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info теплица

1. Тепловые аккумуляторы — тихие герои

Поставьте в теплице бочки или бутылки с водой. Днём они поглощают солнечное тепло, ночью — отдают его растениям. Хотите усилить эффект? Окрасьте ёмкости в чёрный цвет или оберните тёмной плёнкой.

Мало места? Вкопайте в грядки камни — они тоже умеют хранить тепло.

2. Многослойная защита от холода

Двойной слой плёнки с воздушной прослойкой между ними работает как термос.

А если внутри натянуть тонкий прозрачный спанбонд, вы получите дополнительную "подушку", которая удерживает тепло, даже если снаружи минус.

3. Навоз как природный обогреватель

Секрет ещё с XIX века: грядки на навозе.

Осенью заложите в землю слой компоста или конского навоза.

Весной, за 2 недели до посадки, полейте горячей водой — начнётся естественное "горение".

Температура в почве поднимается до +25°C — и растениям не страшны даже ночные заморозки.

Что можно сажать в зимней теплице

Зелень : укроп, петрушка, шпинат — выдерживают до -7

Овощи : мангольд, пекинская капуста, зимний редис

Цветы: календула, виола, декоративная капуста

При правильной организации внутри теплицы будет держаться +10-12°C — вполне достаточно для роста зелени круглый год.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



