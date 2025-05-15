Грецкие орехи чернеют? Узнайте, как спасти урожай от нового вредителя

Почернение плодов грецкого ореха стало серьезной проблемой в последние годы. Возможно, причина в новом вредителе — ореховой златке, но есть и другие факторы. С помощью эксперта мы выяснили, что вызывает это явление и как с ним бороться.
Многие садоводы замечают, что скорлупа орехов чернеет, плоды опадают раньше времени, а урожай портится. Проблема затрагивает как крупные хозяйства, так и владельцев небольших садов. Раньше мы не опрыскивали ореховые деревья, но сейчас это может быть необходимо, чтобы сохранить урожай, пишет boon.hu.
Основные причины — грибковые и бактериальные инфекции, а также вредители. Некоторые бактерии особенно опасны: они быстро распространяются в сырую погоду и могут заразить дерево за короткое время.
Кроме того, в последние годы появился новый вредитель — орехотворка. Ее личинки развиваются в зеленой скорлупе ореха, вызывая потемнение, гниение и преждевременное опадение плодов.
Эксперт предлагает несколько методов защиты от инфекций и вредителей:
Правильное управление почвой, внесение удобрений и профессиональная обрезка деревьев повышают их устойчивость к заболеваниям. Хотя исследования продолжаются, профилактика остается лучшим способом сократить потери урожая.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).
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