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Грецкие орехи чернеют? Узнайте, как спасти урожай от нового вредителя

1:56
Садоводство

Почернение плодов грецкого ореха стало серьезной проблемой в последние годы. Возможно, причина в новом вредителе — ореховой златке, но есть и другие факторы. С помощью эксперта мы выяснили, что вызывает это явление и как с ним бороться.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грецкий орех

Многие садоводы замечают, что скорлупа орехов чернеет, плоды опадают раньше времени, а урожай портится. Проблема затрагивает как крупные хозяйства, так и владельцев небольших садов. Раньше мы не опрыскивали ореховые деревья, но сейчас это может быть необходимо, чтобы сохранить урожай, пишет boon.hu.

Причины почернения грецких орехов

Основные причины — грибковые и бактериальные инфекции, а также вредители. Некоторые бактерии особенно опасны: они быстро распространяются в сырую погоду и могут заразить дерево за короткое время.

Кроме того, в последние годы появился новый вредитель — орехотворка. Ее личинки развиваются в зеленой скорлупе ореха, вызывая потемнение, гниение и преждевременное опадение плодов.

Как защитить урожай?

Эксперт предлагает несколько методов защиты от инфекций и вредителей:

  • Медьсодержащие опрыскивания: Они помогают предотвратить грибковые и бактериальные заболевания, особенно перед дождливым сезоном.
  • Феромонные ловушки и химические средства: Эффективны против ореховой златки при своевременном использовании.
  • Удаление зараженных плодов и растительных остатков: Это помогает предотвратить распространение патогенов и вредителей.

Профилактика — ключ к успеху

Правильное управление почвой, внесение удобрений и профессиональная обрезка деревьев повышают их устойчивость к заболеваниям. Хотя исследования продолжаются, профилактика остается лучшим способом сократить потери урожая.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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