Грецкие орехи чернеют? Узнайте, как спасти урожай от нового вредителя

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почернение плодов грецкого ореха стало серьезной проблемой в последние годы. Возможно, причина в новом вредителе — ореховой златке, но есть и другие факторы. С помощью эксперта мы выяснили, что вызывает это явление и как с ним бороться.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грецкий орех

Многие садоводы замечают, что скорлупа орехов чернеет, плоды опадают раньше времени, а урожай портится. Проблема затрагивает как крупные хозяйства, так и владельцев небольших садов. Раньше мы не опрыскивали ореховые деревья, но сейчас это может быть необходимо, чтобы сохранить урожай, пишет boon.hu.

Причины почернения грецких орехов

Основные причины — грибковые и бактериальные инфекции, а также вредители. Некоторые бактерии особенно опасны: они быстро распространяются в сырую погоду и могут заразить дерево за короткое время.

Кроме того, в последние годы появился новый вредитель — орехотворка. Ее личинки развиваются в зеленой скорлупе ореха, вызывая потемнение, гниение и преждевременное опадение плодов.

Как защитить урожай?

Эксперт предлагает несколько методов защиты от инфекций и вредителей:

Медьсодержащие опрыскивания : Они помогают предотвратить грибковые и бактериальные заболевания, особенно перед дождливым сезоном.

: Они помогают предотвратить грибковые и бактериальные заболевания, особенно перед дождливым сезоном. Феромонные ловушки и химические средства : Эффективны против ореховой златки при своевременном использовании.

: Эффективны против ореховой златки при своевременном использовании. Удаление зараженных плодов и растительных остатков: Это помогает предотвратить распространение патогенов и вредителей.

Профилактика — ключ к успеху

Правильное управление почвой, внесение удобрений и профессиональная обрезка деревьев повышают их устойчивость к заболеваниям. Хотя исследования продолжаются, профилактика остается лучшим способом сократить потери урожая.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

