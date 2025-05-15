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Как сделать из опилок идеальное удобрение: пошаговая схема

Садоводство

Советы использовать опилки на огороде звучат часто — и звучат привлекательно. Кажется, насыпал, разровнял, и почва стала рыхлой, плодородной и удобной. Но не всё так просто. Вместо урожая можно получить кислую землю и азотное голодание. Чтобы этого не произошло, важно знать несколько тонкостей. Разбираемся, как применять опилки с умом — без вреда для грядок и нервов.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Что делать категорически нельзя

  • Не берите всё подряд. Опилки после резки лакированных досок, ДСП и любых клееных материалов — это не мульча, а токсичный мусор. Формальдегид и другие химикаты навсегда испортят землю.

  • Не сыпьте свежие опилки на грядки. Свежее сырье вытягивает азот из почвы, делая её "мертвой" для большинства растений. Такие опилки сначала нужно выдержать минимум несколько месяцев.

Как подготовить опилки к огороду

  1. Выдержите их — либо вымочите в воде, либо компостируйте.

  2. При азотном дефиците — замочите на 2 недели в растворе мочевины (200 г на 10 л воды).

  3. Снизьте кислотность — добавьте золу, доломитовую муку, известь или мел.

  4. Сделайте компост — чередуйте опилки с листьями, сорняками, сеном, присыпайте землёй, чтобы запустить гниение и привлечь червей.

Где можно использовать опилки в чистом виде

Только на дорожках между грядками — для борьбы с сорняками и сохранения влаги. Это отличная профилактика грязи и зарастания. Но не на самих грядках!

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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