Как сделать из опилок идеальное удобрение: пошаговая схема

Советы использовать опилки на огороде звучат часто — и звучат привлекательно. Кажется, насыпал, разровнял, и почва стала рыхлой, плодородной и удобной. Но не всё так просто. Вместо урожая можно получить кислую землю и азотное голодание. Чтобы этого не произошло, важно знать несколько тонкостей. Разбираемся, как применять опилки с умом — без вреда для грядок и нервов.

Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Что делать категорически нельзя

Не берите всё подряд . Опилки после резки лакированных досок, ДСП и любых клееных материалов — это не мульча, а токсичный мусор. Формальдегид и другие химикаты навсегда испортят землю.

Не сыпьте свежие опилки на грядки. Свежее сырье вытягивает азот из почвы, делая её "мертвой" для большинства растений. Такие опилки сначала нужно выдержать минимум несколько месяцев.

Как подготовить опилки к огороду

Выдержите их — либо вымочите в воде, либо компостируйте. При азотном дефиците — замочите на 2 недели в растворе мочевины (200 г на 10 л воды). Снизьте кислотность — добавьте золу, доломитовую муку, известь или мел. Сделайте компост — чередуйте опилки с листьями, сорняками, сеном, присыпайте землёй, чтобы запустить гниение и привлечь червей.

Где можно использовать опилки в чистом виде

Только на дорожках между грядками — для борьбы с сорняками и сохранения влаги. Это отличная профилактика грязи и зарастания. Но не на самих грядках!

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.

