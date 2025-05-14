Запрещенные союзы в огороде: сельдерей и его токсичные соседи, которые могут все испортить

Выращивание сельдерея — не самая простая задача, но вполне выполнимая. Чтобы получить крупные, упругие и эластичные клубни, нужно соблюдать несколько ключевых правил. И одним из самых важных факторов является правильный выбор соседей для этого растения. Почему это так важно, и что именно сажать рядом с сельдереем? Об этом и пойдет речь в статье.

Фото: commons.wikimedia.org by Szabi237, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сельдерей

Когда сажать сельдерей

Корневой сельдерей — требовательный и капризный овощ, который нуждается в особом подходе. Сразу посеять его на открытый грунт весной не получится: он чувствителен к заморозкам. Поэтому важно заранее подготовить рассаду. Лучше всего начинать её выращивание в феврале, так сельдерей получит достаточно времени для развития в условиях тепла и света. После этого его можно будет пересаживать в сад.

В грунт сельдерей высаживают только тогда, когда вероятность заморозков исчезает. Это обычно происходит в середине мая или начале июня. Не забудьте закалить рассаду перед высадкой: выносите её на улицу на несколько часов в течение недели перед посадкой, чтобы она адаптировалась к изменениям температур.

Какой сорт сельдерея выбрать

Для хорошего урожая важно выбрать правильный сорт. Один из лучших вариантов — "Альбин". Этот сорт отличается крупными, округлыми клубнями, которые хорошо хранятся. Также стоит обратить внимание на сорт "Заглуба". Он образует шарообразные головки с белой мякотью и насыщенным ароматом. Для долгосрочного хранения идеально подходит корневой сельдерей "упакованный" F1, который отличается крупными, плотными головками без полых участков.

Что сажать рядом с сельдереем

Одним из ключевых факторов успешного роста сельдерея является правильное соседство с другими растениями. К примеру, рядом с ним хорошо растут такие культуры, как томаты, кольраби, цветная и белокочанная капуста, а также брокколи. Эти растения имеют схожие требования к почве и уходу, но принадлежат к разным семействам, что снижает риск заболеваний и вредителей.

Какие растения стоит избегать

Сельдерей не стоит сажать рядом с овощами, которые активно тянут из почвы много питательных веществ. Например, не лучшими соседями будут картофель и морковь. Эти растения могут конкурировать с сельдереем за ресурсы, что негативно скажется на его росте и качестве урожая.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

