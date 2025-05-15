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Это дерево привлекает мух и травит соседей: стоит ли сажать его в саду

1:50
Садоводство

Многие дачники спешат посадить черемуху, узнав, что это отличный медонос, полезная ягода и ингредиент для варенья, наливок и пирогов. Но несмотря на все бонусы, это дерево не такое безобидное, как может показаться.

черемуха
Фото: commons.wikimedia.org by Steinsplitter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
черемуха

Вкусная и лечебная

Ягоды черемухи активно используются в кулинарии — они придают выпечке насыщенный аромат, а компоты и варенья получаются в меру терпкими и очень полезными. Народная медицина тоже не обходит эту культуру стороной: плоды черемухи применяют при расстройствах желудка, простудах и как общеукрепляющее средство.

Проблемы, о которых стоит знать

Но прежде чем найти черемухе место в своём саду, стоит узнать о её подводных камнях:

1. Привлекает не только пчёл

Да, черемуха — отличный медонос, но вместе с пчёлами на дерево слетаются и мухи. Их становится особенно много в тёплую погоду, и контролировать этот "парад" бывает непросто.

2. Резкий аромат

Аромат цветущей черемухи многим кажется приятным, но он очень насыщенный и стойкий. У некоторых людей запах вызывает головную боль и ухудшение самочувствия, особенно при аллергии или чувствительности к фитонцидам.

3. Угнетает соседей

Черемуха выделяет активные вещества, которые тормозят рост других растений. Соседние культуры могут чахнуть, медленно развиваться или вовсе не плодоносить.

4. Ядовитые косточки

Плоды черемухи полезны, но не всё так просто: в косточках содержатся алкалоиды, а в мякоти — следы синильной кислоты. В разумных дозах ягоды безопасны, но перебарщивать с их употреблением не стоит.

Уточнения

Черёмуха обыкнове́нная (лат. Prúnus pádus, «слива с реки По») — вид невысоких деревьев (изредка кустарников) из рода Слива семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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