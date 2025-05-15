Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликт брендов: Oppo потеряла шанс использовать торговую марку Reno во Франции
Не линяет, не пахнет и не пачкается — порода для тех, кто любит порядок
Гроб в багажнике и трубы через салон: история первого кондиционера
Певица Елена Темникова попала в реестр должников ФНС
Ловушка на колесах: в Корее расследуют смерть адвоката в горящей Model X
Прыщи от стресса: это не просто кожа, это сигнал о том, что что-то не так
Новые горизонты: Диана Арбенина поведала о планах на будущее материнство
Простые рецепты защиты от тли — без магазинных препаратов
Уехал — вернулся, а ковер в лужах? Вот как оставить кошку одну без последствий

Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках

1:43
Садоводство

Многие дачники уверены: зола — универсальное удобрение. И подсыпают её в грядки при каждом удобном случае. Но эта привычка может навредить — особенно если не учитывать особенности почвы и предпочтения растений.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Alois Wüst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Почему зола не всегда полезна

Зола — это щелочной продукт. Она повышает pH почвы, что хорошо для кислых грунтов, но вредно для нейтральных и щелочных. Некоторые культуры просто не переносят изменения кислотности, и урожай может пострадать.

Помидоры: проверьте кислотность перед подкормкой

Томаты любят нейтральную почву, идеальный уровень pH — около 5,5. Если вы бездумно внесёте золу, можно сделать землю слишком щелочной. В итоге плоды станут мельче, растения ослабнут, а урожайность снизится. Прежде чем подкармливать помидоры, используйте тест-полоски или лабораторный анализ, чтобы узнать уровень pH.

Клубника: вместо сладких ягод — кислая ошибка

Оптимальный уровень pH для клубники — 5,7. При внесении золы на и без того щелочную почву ягоды вырастают водянистыми, мелкими и теряют вкус. Это касается не только золы, но и всех щелочных удобрений.

Как использовать золу с умом

Если вы всё же хотите дать растениям фосфор и калий, но не хотите менять кислотность почвы, есть выход. Растворите золу в воде с добавлением уксуса — это нейтрализует щёлочь, но сохранит питательные элементы. Такой подход поможет подкормить растения, не разрушив их привычную среду.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Умные до наглости: породы, которые дрессируют своих хозяев сами — но делают это интеллигентно
Сокровища Пенсаколы: пляжи и культура в сочетании с непревзойденным уровнем безопасности
Звезда Железного человека раскрыла, как ей удаётся всегда быть в настроении и не стрессовать
Курбан Омаров и Валерия раскрыли имя сына: библейский выбор семьи
Надежда в воздухе: почему летающий мотоцикл перспективнее автомобиля
Мигранты из Центральной Азии ищут работу в других странах: почему они покидают Россию
Садовая мебель развалилась, но появился хит: табуреты из шин, которые все хотят повторить
Терабайты в кристалле: что нашли физики в микроскопических дефектах
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.