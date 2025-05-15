Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники уверены: зола — универсальное удобрение. И подсыпают её в грядки при каждом удобном случае. Но эта привычка может навредить — особенно если не учитывать особенности почвы и предпочтения растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Alois Wüst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Почему зола не всегда полезна

Зола — это щелочной продукт. Она повышает pH почвы, что хорошо для кислых грунтов, но вредно для нейтральных и щелочных. Некоторые культуры просто не переносят изменения кислотности, и урожай может пострадать.

Помидоры: проверьте кислотность перед подкормкой

Томаты любят нейтральную почву, идеальный уровень pH — около 5,5. Если вы бездумно внесёте золу, можно сделать землю слишком щелочной. В итоге плоды станут мельче, растения ослабнут, а урожайность снизится. Прежде чем подкармливать помидоры, используйте тест-полоски или лабораторный анализ, чтобы узнать уровень pH.

Клубника: вместо сладких ягод — кислая ошибка

Оптимальный уровень pH для клубники — 5,7. При внесении золы на и без того щелочную почву ягоды вырастают водянистыми, мелкими и теряют вкус. Это касается не только золы, но и всех щелочных удобрений.

Как использовать золу с умом

Если вы всё же хотите дать растениям фосфор и калий, но не хотите менять кислотность почвы, есть выход. Растворите золу в воде с добавлением уксуса — это нейтрализует щёлочь, но сохранит питательные элементы. Такой подход поможет подкормить растения, не разрушив их привычную среду.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



