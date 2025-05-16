Пожелтение огурцов: причины и решение проблемы, которое поможет сохранить урожай

4:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пожелтение огурцов — это распространенная проблема, с которой сталкиваются садоводы, но, несмотря на это, её можно избежать, если следовать нескольким простым рекомендациям. Эти советы помогут вам сохранять ваши огурцы зелеными, вкусными и здоровыми, даже если вы сталкиваетесь с непредвиденными трудностями на пути к хорошему урожаю.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы

Причины пожелтения огурцов

Пожелтение огурцов может быть вызвано несколькими факторами, от перезрелости до недостатка питательных веществ в почве. Давайте разберемся, что может быть причиной желтых огурцов и как с этим бороться.

1. Перезрелость огурцов

Перезрелые огурцы часто становятся желтыми, так как они остаются на растении слишком долго. Это одна из самых распространенных причин пожелтения.

Когда собирать огурцы? Для маринования огурцы должны быть упругими, темно-зелеными и длиной около 10 см. Для нарезки огурцы могут быть длиннее (15-30 см), но они также должны оставаться твердыми и зелеными. Как только огурец начинает желтеть, это сигнал о том, что он перезрел и потерял свою вкусность, став более горьким.

2. Недостаток азота в почве

Азот — один из ключевых элементов для роста зелени. Без достаточного количества азота огурцы начинают желтеть.

Как решить проблему? Добавьте в почву компост или хорошо перепревший навоз в момент посадки, а также используйте удобрения с калием во время цветения, чтобы стимулировать нормальное плодоношение.

3. Особенности сорта

Некоторые сорта огурцов имеют свойство желтеть. Это не обязательно признак болезни или неправильного ухода, а просто характеристика сорта.

Какие сорта становятся желтыми? К этим сортам относятся: Желтая подводная лодка, Лимонно-желтый, Досакай, Кирби, Мексиканский и Ваутома.

Желтые огурцы: можно ли их есть

Некоторые сорта огурцов, которые предназначены для употребления в желтом виде, совершенно съедобны. Однако если обычные зелёные огурцы становятся желтыми, их вкус изменяется: они становятся более горькими и сухими, и их крупные семена могут быть неприятными на вкус. Желтые перезрелые огурцы не подходят для маринования или нарезки, так как их вкус становится неприятным.

Проблемы с листьями: что если желтеют именно они?

Иногда не сами плоды, а листья огурцов желтеют. Это может быть связано с вредителями или болезнями, которые атакуют растения.

1. Тыквенные клопы

Тыквенные клопы повреждают листья, высасывая сок, что приводит к образованию желтых пятен. Эти насекомые откладывают яйца на нижней стороне листьев.

Как защититься? Удаляйте яйца вручную и используйте укрывные материалы для защиты растений от вредителей, особенно до начала цветения.

2. Паутинные клещи

Паутинные клещи также могут вызывать пожелтение листьев, оставляя на них желтые пятна. Эти крошечные вредители питаются хлорофиллом и могут повредить растение.

Как бороться с клещами? Промывайте растения мощным потоком воды, используйте инсектицидное мыло или масло нима для снижения популяции клещей.

3. Болезни: антракноз и ложная мучнистая роса

Антракноз и ложная мучнистая роса — грибковые заболевания, которые могут вызвать пожелтение листьев и образование пятен. Эти заболевания распространяются в условиях высокой влажности и сырости.

Как бороться с болезнями? Для борьбы с этими грибками используйте фунгициды, удаляйте пораженные листья и поддерживайте здоровые условия для роста растений.

Дополнительные советы по уходу за огурцами

Чистите участок от мусора и поддерживайте его в порядке, чтобы змеи и вредители не могли обосноваться в вашем саду.

Регулярно поливайте растения и следите за тем, чтобы огурцы не страдали от дефицита влаги или питательных веществ.

Удаляйте старые и поврежденные листья своевременно, чтобы предотвратить распространение болезней и улучшить циркуляцию воздуха.

Пожелтение огурцов может быть вызвано различными факторами, включая перезрелость, недостаток азота или особенности сорта. Уделите внимание правильному уходу, регулярным подкормкам и своевременному сбору урожая, чтобы наслаждаться здоровыми и вкусными огурцами.