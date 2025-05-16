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Не хотите змей в саду? Вот растения, которые помогут вам их отпугнуть

3:26
Садоводство

Змеи, без сомнения, играют важную роль в экосистеме. Они помогают контролировать популяцию грызунов, предотвращая распространение болезней и защищая посевы. Но не все из нас хотят видеть змей в своём саду. В таком случае, лучшее решение — не прибегать к неэффективным покупным репеллентам, а использовать натуральные средства. Один из таких методов — растения, которые могут отпугивать змей.

Гадюка
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Гадюка

Как работают растения, отпугивающие змей

Змеи обладают уникальным обонянием, используя орган Якобсона для восприятия молекул, которые они собирают своим языком. Это позволяет им определять запахи в окружающей среде. Некоторые растения с сильным ароматом могут раздражать змей и заставлять их избегать тех мест, где они растут.

Хотя существует мнение, что такие растения не могут полностью защитить от змей, они могут сыграть важную роль в создании неприветливой для змей атмосферы в саду.

Какие растения могут помочь

Чеснок

Чеснок — это один из самых известных и мощных «ароматных» отпугивателей. Его острый запах не нравится змеям, и он может помочь создать барьер для нежеланных гостей в вашем саду.

Лимонная трава

Лимонная трава, которая выделяет масло цитронеллы, обладает сильным лимонным ароматом. Этот запах также не по душе змеям. Помимо того, что лимонная трава имеет приятный аромат для людей, она еще и украшает сад.

Полынь

Полынь, хотя и считается сорняком, имеет очень ароматные листья. Змеи, как говорят, не переносят её запах, и она может стать полезным растением в вашем саду.

Бархатцы

Бархатцы — это не только декоративные растения, но и мощные отпугиватели. Их запах способен отпугнуть не только насекомых, но и змей.

Тещин язык и юкка

Тещин язык и юкка — колючие растения, которые могут служить естественным барьером для змей. Их колючки могут создавать дополнительные препятствия для змей, не позволяя им приблизиться к вашему саду.

Как организовать защиту от змей в саду

Помимо использования отпугивающих растений, важно следить за состоянием вашего сада.

Вот несколько полезных советов:

  • Очищайте двор от мусора и скашивайте траву. Это создаст меньше мест для укрытия змей и сделает ваш сад менее привлекательным для них.

  • Закрывайте укрытия под крыльцом или в других местах, где змеи могут прятаться. Это идеальные места для них, где они могут чувствовать себя в безопасности.

  • Не допускайте появления животных, являющихся источником пищи для змей, таких как мыши и крысы. Используйте приманки, чтобы предотвратить их появление.

Змеи могут быть полезными для вашего сада, но если вы хотите снизить риск их появления, воспользуйтесь растениями, которые они не любят. Использование чеснока, лимонной травы, полыни и других растений поможет создать барьер для змей, не нарушая природного баланса. В сочетании с грамотным уходом за садом и очищением территории от мусора, вы можете обезопасить ваш дом от неожиданных встреч с этими рептилиями.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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