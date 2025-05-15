Дерево, которое пережило атомный взрыв и покорило города

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте себе растение, пережившее динозавров, ядерный взрыв и модные тренды ландшафтного дизайна. Оно пахнет как забытый компост, сбрасывает осенью перебродившие фрукты, но его всё равно обожают — в Японии, Чехии и не только. Речь о гинкго билоба — зелёном долгожителе с репутацией "вонючего чудака".

Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жалящее дерево

Красота с характером

Гинкго — единственное сохранившееся дерево своего вида, возрастом более 270 миллионов лет. Его родина — юго-восточный Китай, но сегодня его сажают по всему миру: он устойчив к смогу, морозу, жаре и болезням. В Европе цзинань появился в XVIII веке и быстро стал любимцем парков и улиц.

Почему от него бегут дизайнеры

Женские деревья гинкго осенью плодоносят — и вот тут начинаются проблемы. Плоды падают на землю и быстро начинают источать резкий запах прогорклого масла или гниющей органики. Запах действительно неприятный, и это делает дерево нежеланным гостем в благоустроенных ландшафтах. Но городские службы давно нашли выход — в озеленении используют мужские сорта без плодов.

А за что его любят

За долговечность, красоту и устойчивость. Его веерообразные листья осенью становятся ярко-жёлтыми и превращают улицы в золотое море. А для маленьких участков подойдут карликовые сорта вроде "Mariken' - их можно выращивать даже в кадках.

Лечит, вдохновляет, защищает

С листьями гинкго связывают множество целебных свойств — от улучшения памяти до борьбы с усталостью. Хотя наука пока не даёт однозначных выводов, экстракты растения включают в состав многих БАДов. В Японии гинкго — официальное дерево Токио, а Гёте однажды даже посвятил ему стихотворение.

Пережившее атомный взрыв

Самая трогательная часть истории — деревья гинкго, пережившие Хиросиму. Они стояли рядом с эпицентром взрыва, но не только выжили, а продолжили расти. Сегодня эти деревья — живой символ стойкости, надежды и тишины, которая сильнее любых слов.

Уточнения

Ги́нкго (лат. Gīnkgo) — род листопадных голосеменных реликтовых растений класса гинкговых, живое ископаемое.

