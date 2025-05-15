Простые рецепты защиты от тли — без магазинных препаратов

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о чистом урожае без химии. Оказывается, добиться этого проще, чем кажется. Природные средства, проверенные временем, работают не хуже покупных препаратов — и при этом не вредят ни земле, ни пчёлам.

Фото: commons.wikimedia.org by Lukas Riebling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Настурция

Почему химия — это не выход

Современные пестициды уничтожают не только вредителей, но и полезных насекомых. После обработки участка пчёлы обходят его стороной. Плоды выглядят красиво, но вкус часто подводит, а остатки ядохимикатов могут задерживаться в тканях растений. Плюс — земля теряет плодородие и "умирает" без органики, сообщает URA. RU.

Самые коварные враги — и как их распознать

Тля — один из главных вредителей. Её признаки: липкая "роса" на листьях, скручивание побегов, деформация ростков. Если не вмешаться вовремя, через месяц урожай может погибнуть.

Три простых рецепта от тли

1. Чайный настой

Черный чай содержит танины — ядовитые для тли.

Как приготовить:

2 пакетика чая на 1 л кипятка, настаивать 15 минут

Остудить, добавить 2-3 капли мыла

Опрыскивать вечером, особенно нижнюю сторону листьев

Совет: использованные пакетики закапывайте у корней — это подкормка.

2. Молоко с корицей

Молочная плёнка лишает тлю кислорода.

Как приготовить:

Молоко и вода 1:1

Щепотка корицы

Опрыскивать 1 раз в неделю

Можно усилить эффект древесной золой — особенно для огурцов.

3. Папоротник

Содержит сапонины — природные инсектициды.

Как приготовить:

1 кг листьев + 10 л воды, настоять сутки

Подогреть до 60 °C, процедить

Обрабатывать утром, в сухую погоду

Растения-противники вредителей

Календула — отпугивает тлю и белокрылку, привлекает пчёл

— отпугивает тлю и белокрылку, привлекает пчёл Чеснок — работает как природный фунгицид

— работает как природный фунгицид Ароматные травы — мята, базилик, розмарин пугают тлю и мошек

— мята, базилик, розмарин пугают тлю и мошек Настурция — отвлекает вредителей и украшает грядки

— отвлекает вредителей и украшает грядки Лаванда — пахнет для нас приятно, для насекомых — ужасно

— пахнет для нас приятно, для насекомых — ужасно Ромашка — привлекает защитников огорода и подавляет патогены

Что сажать рядом

Томаты : базилик, бархатцы, календула

Капуста : чабрец, укроп, ромашка

Огурцы : настурция, редис, подсолнух

Картофель: фасоль, хрен, календула

Экстренная защита

Полынь от тли и гусениц: 1 кг на 10 л, настоять 3 дня

Чеснок от грибков: 200 г на 10 л, прокипятить

Зола от всех: 300 г на 10 л воды, настоять сутки

Хвоя от слизней: 1 кг на 10 л, настоять 5-7 дней

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

