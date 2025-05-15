Простые рецепты защиты от тли — без магазинных препаратов

Каждый дачник мечтает о чистом урожае без химии. Оказывается, добиться этого проще, чем кажется. Природные средства, проверенные временем, работают не хуже покупных препаратов — и при этом не вредят ни земле, ни пчёлам.
Современные пестициды уничтожают не только вредителей, но и полезных насекомых. После обработки участка пчёлы обходят его стороной. Плоды выглядят красиво, но вкус часто подводит, а остатки ядохимикатов могут задерживаться в тканях растений. Плюс — земля теряет плодородие и "умирает" без органики, сообщает URA. RU.
Тля — один из главных вредителей. Её признаки: липкая "роса" на листьях, скручивание побегов, деформация ростков. Если не вмешаться вовремя, через месяц урожай может погибнуть.
1. Чайный настой
Черный чай содержит танины — ядовитые для тли.
Как приготовить:
2 пакетика чая на 1 л кипятка, настаивать 15 минут
Остудить, добавить 2-3 капли мыла
Опрыскивать вечером, особенно нижнюю сторону листьев
Совет: использованные пакетики закапывайте у корней — это подкормка.
2. Молоко с корицей
Молочная плёнка лишает тлю кислорода.
Как приготовить:
Молоко и вода 1:1
Щепотка корицы
Опрыскивать 1 раз в неделю
Можно усилить эффект древесной золой — особенно для огурцов.
3. Папоротник
Содержит сапонины — природные инсектициды.
Как приготовить:
1 кг листьев + 10 л воды, настоять сутки
Подогреть до 60 °C, процедить
Обрабатывать утром, в сухую погоду
Томаты: базилик, бархатцы, календула
Капуста: чабрец, укроп, ромашка
Огурцы: настурция, редис, подсолнух
Картофель: фасоль, хрен, календула
Полынь от тли и гусениц: 1 кг на 10 л, настоять 3 дня
Чеснок от грибков: 200 г на 10 л, прокипятить
Зола от всех: 300 г на 10 л воды, настоять сутки
Хвоя от слизней: 1 кг на 10 л, настоять 5-7 дней
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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