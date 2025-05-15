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Простые рецепты защиты от тли — без магазинных препаратов

2:51
Садоводство

Каждый дачник мечтает о чистом урожае без химии. Оказывается, добиться этого проще, чем кажется. Природные средства, проверенные временем, работают не хуже покупных препаратов — и при этом не вредят ни земле, ни пчёлам.

Настурция
Фото: commons.wikimedia.org by Lukas Riebling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настурция

Почему химия — это не выход

Современные пестициды уничтожают не только вредителей, но и полезных насекомых. После обработки участка пчёлы обходят его стороной. Плоды выглядят красиво, но вкус часто подводит, а остатки ядохимикатов могут задерживаться в тканях растений. Плюс — земля теряет плодородие и "умирает" без органики, сообщает URA. RU.

Самые коварные враги — и как их распознать

Тля — один из главных вредителей. Её признаки: липкая "роса" на листьях, скручивание побегов, деформация ростков. Если не вмешаться вовремя, через месяц урожай может погибнуть.

Три простых рецепта от тли

1. Чайный настой

Черный чай содержит танины — ядовитые для тли.

Как приготовить:

  • 2 пакетика чая на 1 л кипятка, настаивать 15 минут

  • Остудить, добавить 2-3 капли мыла

  • Опрыскивать вечером, особенно нижнюю сторону листьев
    Совет: использованные пакетики закапывайте у корней — это подкормка.

2. Молоко с корицей

Молочная плёнка лишает тлю кислорода.

Как приготовить:

  • Молоко и вода 1:1

  • Щепотка корицы

  • Опрыскивать 1 раз в неделю
    Можно усилить эффект древесной золой — особенно для огурцов.

3. Папоротник

Содержит сапонины — природные инсектициды.

Как приготовить:

  • 1 кг листьев + 10 л воды, настоять сутки

  • Подогреть до 60 °C, процедить

  • Обрабатывать утром, в сухую погоду

Растения-противники вредителей

  • Календула — отпугивает тлю и белокрылку, привлекает пчёл
  • Чеснок — работает как природный фунгицид
  • Ароматные травы — мята, базилик, розмарин пугают тлю и мошек
  • Настурция — отвлекает вредителей и украшает грядки
  • Лаванда — пахнет для нас приятно, для насекомых — ужасно
  • Ромашка — привлекает защитников огорода и подавляет патогены

Что сажать рядом

  • Томаты: базилик, бархатцы, календула

  • Капуста: чабрец, укроп, ромашка

  • Огурцы: настурция, редис, подсолнух

  • Картофель: фасоль, хрен, календула

Экстренная защита

  • Полынь от тли и гусениц: 1 кг на 10 л, настоять 3 дня

  • Чеснок от грибков: 200 г на 10 л, прокипятить

  • Зола от всех: 300 г на 10 л воды, настоять сутки

  • Хвоя от слизней: 1 кг на 10 л, настоять 5-7 дней

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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