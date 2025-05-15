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Он тянет токсины из земли как губка: что посадить, чтобы почва стала чистой

2:12
Садоводство

Вы удивитесь, но под ногами у вас, возможно, растёт решение всех проблем с "грязной" почвой. Природа давно создала идеальных "санитаров" — и не один, а целую команду. Их задача — вытянуть из земли пестициды, тяжёлые металлы и даже нефтепродукты. И они с ней отлично справляются.

Подсолнухи
Фото: commons.wikimedia.org by Shiv's fotografia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подсолнухи

Подсолнечник-доктор

Дикий подсолнечник уходит корнями на три метра вглубь и впитывает токсины, как губка. Посадите его по краям участка, а осенью обязательно сожгите — в стеблях будет вся "грязь". Так вы оздоровите почву, не прибегая к химии.

Белая горчица вместо удобрений

Всего за месяц она улучшает структуру и здоровье грунта. Корни горчицы выделяют вещества, уничтожающие патогены, а зелёная масса насыщает землю азотом. Сейте её после картофеля или томатов — на следующий сезон забудете о болезнях культур.

Люпин для плотной почвы

Если земля тяжёлая и плохо пропускает влагу — посадите люпин. Он не просто разрыхлит почву своими мощными корнями, но и сделает её "воздушной". Однако дайте растениям цвести — и они моментально превратятся в агрессивный сорняк. Скашивайте до бутонизации и сразу закапывайте в грунт.

Люцерна исправит кислотность

Кислая почва? Решение есть — люцерна. Она мягко выравнивает pH, а её корни привлекают дождевых червей, которые работают как мини-плуги. Альтернатива — клевер: он не только чистит почву, но и зовёт пчёл, увеличивая урожайность рядом растущих культур.

И даже топинамбур

Если в земле — нефтепродукты, выручит топинамбур. Его клубни "вытягивают" даже машинное масло. Главное — не ешьте такие растения. Сжигайте или утилизируйте — иначе получите не урожай, а проблему.

Главное правило

Не дайте зелёным помощникам перерасти в сорняки. И помните: природная очистка — процесс небыстрый, но надёжный. Уже через пару сезонов вы не узнаете свой участок.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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