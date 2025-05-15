Эти майские даты сулят богатый урожай свёклы и моркови

Садоводы давно заметили: если слушать Луну, на грядках творятся чудеса. Особенно это касается посева корнеплодов. Морковь и свёкла — культуры капризные, и их посев в благоприятные дни может стать первым шагом к рекордному урожаю.
Но не стоит ждать, что лунный календарь всё сделает за вас. Без подготовленной почвы, рыхлой, влажной и прогретой, даже самая "лунная" морковка не даст всходов.
Лучше всего сеять на убывающую Луну — считается, что энергия уходит в корни, а значит, корнеплоды растут особенно охотно.
Благоприятные даты для посева в мае:
11, 16, 17, 21, 22, 25 и 26 мая — основное окно.
29 и 30 мая — запасной вариант, если не успели.
Если Луна не по душе, можно довериться проверенному способу "от бабушки":
Цветёт черёмуха — пора на грядку.
Почки на берёзе лопаются — можно бежать за семенами.
Распустились осина и лещина — стартуйте!
Природа редко ошибается, и растения, как и люди, чувствуют, когда пора начинать.
Не забывайте: даже самые благоприятные дни не спасут посадки, если забыть о вредителях и болезнях. Обрабатывайте почву, чередуйте культуры, и к осени соберёте свёклу "с кулак" и морковку на уху, салат и на зиму.
Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.
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