Эти майские даты сулят богатый урожай свёклы и моркови

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы давно заметили: если слушать Луну, на грядках творятся чудеса. Особенно это касается посева корнеплодов. Морковь и свёкла — культуры капризные, и их посев в благоприятные дни может стать первым шагом к рекордному урожаю.

Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Морковь

Но не стоит ждать, что лунный календарь всё сделает за вас. Без подготовленной почвы, рыхлой, влажной и прогретой, даже самая "лунная" морковка не даст всходов.

Когда сажать по Луне

Лучше всего сеять на убывающую Луну — считается, что энергия уходит в корни, а значит, корнеплоды растут особенно охотно.

Благоприятные даты для посева в мае:

11, 16, 17, 21, 22, 25 и 26 мая — основное окно.

29 и 30 мая — запасной вариант, если не успели.

Что говорят народные приметы

Если Луна не по душе, можно довериться проверенному способу "от бабушки":

Цветёт черёмуха — пора на грядку.

Почки на берёзе лопаются — можно бежать за семенами.

Распустились осина и лещина — стартуйте!

Природа редко ошибается, и растения, как и люди, чувствуют, когда пора начинать.

И ещё важное напоминание

Не забывайте: даже самые благоприятные дни не спасут посадки, если забыть о вредителях и болезнях. Обрабатывайте почву, чередуйте культуры, и к осени соберёте свёклу "с кулак" и морковку на уху, салат и на зиму.

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

