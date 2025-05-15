Одна грядка — четыре урожая: севооборот для ленивых и хитрых

С каждым годом урожай всё скромнее, а морковка становится короче и злее? Земля на участке тоже умеет уставать. Особенно если десятилетиями кормит одну и ту же культуру — капусту, лук или свёклу.
Но выход есть — севооборот, и он вполне реально работает даже на маленьком огороде.
Чтобы не усложнять себе жизнь, просто разбейте все растения на четыре группы:
Плодовые — помидоры, перцы, огурцы. Самые прожорливые.
Корнеплоды — морковь, свёкла, редис. Тянут питание из глубины.
Бобовые — фасоль, горох. Дарят земле азот.
Листовые — капуста, шпинат, салаты. Любят азот, но бережно.
Теперь просто двигайте посадки по кругу:
Плодовые → корнеплоды → бобовые → листовые → снова плодовые.
Так вредители теряются, болезни уходят, а земля восстанавливается.
Уплотнённые посадки: убрали редис — сразу сеем фасоль.
Сидераты: на освободившиеся грядки осенью — горчицу или фацелию.
Совмещение:
Записывайте, что и где посадили. Через два сезона сами себе скажете спасибо — севооборот войдёт в привычку, и никакой ботва-хаос вам не страшен.
Севооборо́т (устар. "многополье") — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.
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