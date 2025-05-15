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Одна грядка — четыре урожая: севооборот для ленивых и хитрых

1:38
Садоводство

С каждым годом урожай всё скромнее, а морковка становится короче и злее? Земля на участке тоже умеет уставать. Особенно если десятилетиями кормит одну и ту же культуру — капусту, лук или свёклу.
Но выход есть — севооборот, и он вполне реально работает даже на маленьком огороде.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Правило №1: делим культуры на 4 группы

Чтобы не усложнять себе жизнь, просто разбейте все растения на четыре группы:

  • Плодовые — помидоры, перцы, огурцы. Самые прожорливые.

  • Корнеплоды — морковь, свёкла, редис. Тянут питание из глубины.

  • Бобовые — фасоль, горох. Дарят земле азот.

  • Листовые — капуста, шпинат, салаты. Любят азот, но бережно.

Теперь просто двигайте посадки по кругу:
Плодовые → корнеплоды → бобовые → листовые → снова плодовые.
Так вредители теряются, болезни уходят, а земля восстанавливается.

Участок маленький? Используйте хитрость

Уплотнённые посадки: убрали редис — сразу сеем фасоль.

Сидераты: на освободившиеся грядки осенью — горчицу или фацелию.

Совмещение:

  • Лук рядом с морковкой — муха в шоке.
  • Базилик с томатами — вкуснее, как будто на солнце дозревали.

И самое важное — дневник

Записывайте, что и где посадили. Через два сезона сами себе скажете спасибо — севооборот войдёт в привычку, и никакой ботва-хаос вам не страшен.

Уточнения

Севооборо́т (устар. "многополье") — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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