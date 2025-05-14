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Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать

2:03
Садоводство » Советы

Выбрасываете кожуру банана? Если да, то тогда смело оставляйте её для сада и тем самым вы можете сделать много хорошего для ваших растений! Банановая кожура полна полезных веществ, и с приближением лета этот совет особенно актуален.

банан
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
банан

Кожура банана — это не просто мусор. Она настоящая находка для вашего сада. В ней много калия, фосфора, кальция и других важных питательных веществ. Это природный способ улучшить почву и помочь растениям расти крепкими и здоровыми. Городской совет Брисбена даже рекомендует использовать банановую кожуру в садоводстве.

Один из способов — использовать её как мульчу. Когда кожура разлагается, она питает почву и помогает сохранять влагу. Просто разложите кожуру на земле, избегая контакта с стеблями растений, и укройте её слоем обычной мульчи, чтобы защитить от вредителей.

Но это еще не всё! Вы также можете сделать из кожуры натуральное удобрение. Для этого высушите её на солнце или в слегка открытой духовке. Когда кожура станет сухой, вы можете нарезать её на маленькие кусочки или перемолоть в порошок и добавить в свои цветочные горшки или грядки.

Такое удобрение особенно понравится растениям, которые растут на других растениях, например, орхидеям или папоротникам. 

Если не знаете, как использовать кожуру, можно просто добавить её в компост. Она отлично подойдет для компостной кучи, добавляя важные элементы для разложения.

Согласно исследованиям, банановая кожура очень полезна благодаря высокому содержанию калия — целых 42%. А калий важен для растительности наряду с азотом и фосфором.

Так что в следующий раз, когда будете есть банан, не спешите выбрасывать кожуру. Лучше используйте её, чтобы сделать свои растения ещё более красивыми и здоровыми!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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