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Почему морковь мягкая прямо в земле — и как это исправить, пока не поздно

3:01
Садоводство

Мягкая морковь прямо в земле — это тревожный сигнал, который указывает на сбой в агротехнике или неблагоприятные погодные условия. Ниже разберём основные причины этой проблемы и что с ней делать.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Почему морковь становится мягкой в земле

Избыток влаги и плохой дренаж

Переувлажнение почвы — одна из самых частых причин. При избыточных осадках, особенно в низинных местах, вода застаивается, создавая идеальную среду для гниения. Корнеплод не может дышать, начинается гниение тканей, и морковь становится мягкой уже в грунте.

Решение: Улучшите дренаж участка, при необходимости делайте высокие грядки. Не поливайте морковь в дождливые периоды и откажитесь от полива за 2-3 недели до сбора урожая.

Недостаток влаги

Противоположная ситуация — засуха. Если долго нет полива или дождей, особенно в период активного роста, морковь теряет влагу, что приводит к вялости и мягкости.

Решение: Следите за регулярным, умеренным поливом. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Лучше поливать реже, но обильно, чтобы влага доходила до корней.

Проблемы с питанием

Недостаток калия и кальция может влиять на формирование плотных тканей у моркови. В итоге даже визуально крупная морковь оказывается рыхлой и мягкой внутри.

Решение: Внесите зольные подкормки или специализированные калийно-фосфорные удобрения. Избегайте переизбытка азота — он делает морковь водянистой.

Поражение болезнями

Бактериальная или грибковая инфекция (например, мокрая гниль, фомоз, склеротиния) может вызвать размягчение и вялость прямо в земле. Часто такие корнеплоды темнеют или приобретают неприятный запах.

Решение: Удаляйте поражённые растения, не допускайте загущения посевов, проводите севооборот. После сбора урожая обязательно убирайте ботву.

Перерастание или поздний сбор

Переспевшая морковь, особенно если её оставили в земле в дождливую осень, начинает терять влагу и структуру. Часто это сопровождается снижением вкусовых качеств.

Решение: Своевременно собирайте урожай — не позже конца сентября в большинстве регионов. Не допускайте промерзания грунта.

Как спасти ситуацию

Если морковь ещё не поражена гнилью, но мягкая из-за обезвоживания — есть шанс её "реанимировать" после сбора: поместите в холодную воду на 1-2 часа. Это поможет вернуть упругость, но только при отсутствии следов порчи.

Итоги

Мягкость моркови в земле — результат либо избытка, либо недостатка влаги, иногда — болезней или ошибок в питании. Важно наблюдать за почвенными условиями и вовремя корректировать уход.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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