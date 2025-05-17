Не пропустите сроки: когда и чем опрыскивать — шпаргалка, которую должен сохранить дачник

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время, когда сад просыпается. А вместе с ним — вредители и болезни. Чтобы избежать хлопот и собрать богатый урожай, важно не упустить ключевые этапы ухода. Ниже — четыре важнейших весенних обработки сада, их сроки и средства.

Фото: flickr.com by Johan Neven, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сад весной

Март — старт сезона: обрезка и санитарная чистка

Как только сходит снег и термометр уверенно держится выше нуля, пора в сад. В начале марта самое время:

удалить засохшие, поломанные и подмёрзшие ветви,

вычистить кору от лишайников,

обработать раны садовым варом,

снять зимние укрытия с деревьев.

Это залог хорошей вентиляции и профилактика грибковых заболеваний.

Конец марта — начало апреля: питание для пробуждения

Когда почва оттает, пора заняться её оздоровлением. Добавьте в приствольные круги:

перегной или компост — для улучшения структуры и питания;

минеральные удобрения с азотом — для старта роста;

золу или доломитовую муку — если почва кислая.

Можно подсыпать мульчу — это не даст влаге испаряться и отпугнёт сорняки.

Апрель — время защиты: борьба с болезнями и вредителями

Почки начинают распускаться — и это сигнал к профилактическому опрыскиванию.

Чем опрыскивать:

До цветения: 1%-ная бордосская жидкость + инсектицид (например, Актара или Искра).

При распускании почек (стадия "зелёный конус"): фунгицид Хорус + средство от гусениц (например, Децис).

Не забудьте — опрыскивание проводить в тёплый сухой день при температуре не ниже +5 °C.

Май — активный рост: питание и мульчирование

Деревья и кустарники активно растут — им нужна поддержка:

подкармливайте комплексными удобрениями с калием и фосфором;

при необходимости — повторите опрыскивание биопрепаратами;

мульчируйте приствольные круги свежескошенной травой, торфом или корой.

Так вы сохраните влагу и защитите корни от перегрева.

Не пропустите — график поможет всё сделать вовремя

Весенние обработки сада — это не "по настроению", а четкая стратегия. Следуя этим этапам, вы:

остановите вредителей до их размножения,

предотвратите грибковые инфекции,

поможете саду стартовать без стресса.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

