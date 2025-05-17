Не пропустите сроки: когда и чем опрыскивать — шпаргалка, которую должен сохранить дачник

Весна — время, когда сад просыпается. А вместе с ним — вредители и болезни. Чтобы избежать хлопот и собрать богатый урожай, важно не упустить ключевые этапы ухода. Ниже — четыре важнейших весенних обработки сада, их сроки и средства.
Как только сходит снег и термометр уверенно держится выше нуля, пора в сад. В начале марта самое время:
удалить засохшие, поломанные и подмёрзшие ветви,
вычистить кору от лишайников,
обработать раны садовым варом,
снять зимние укрытия с деревьев.
Это залог хорошей вентиляции и профилактика грибковых заболеваний.
Когда почва оттает, пора заняться её оздоровлением. Добавьте в приствольные круги:
перегной или компост — для улучшения структуры и питания;
минеральные удобрения с азотом — для старта роста;
золу или доломитовую муку — если почва кислая.
Можно подсыпать мульчу — это не даст влаге испаряться и отпугнёт сорняки.
Почки начинают распускаться — и это сигнал к профилактическому опрыскиванию.
Чем опрыскивать:
До цветения: 1%-ная бордосская жидкость + инсектицид (например, Актара или Искра).
При распускании почек (стадия "зелёный конус"): фунгицид Хорус + средство от гусениц (например, Децис).
Не забудьте — опрыскивание проводить в тёплый сухой день при температуре не ниже +5 °C.
Деревья и кустарники активно растут — им нужна поддержка:
подкармливайте комплексными удобрениями с калием и фосфором;
при необходимости — повторите опрыскивание биопрепаратами;
мульчируйте приствольные круги свежескошенной травой, торфом или корой.
Так вы сохраните влагу и защитите корни от перегрева.
Весенние обработки сада — это не "по настроению", а четкая стратегия. Следуя этим этапам, вы:
остановите вредителей до их размножения,
предотвратите грибковые инфекции,
поможете саду стартовать без стресса.
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