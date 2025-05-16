Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налоговый вычет в 2025 году: что важно знать при подаче декларации
Илья Авербух под прицелом: звёздный адвокат раскрыл правду о скандале
Железная дорога страны. Почему паровозы ушли, но остались в памяти?
Собака или кошка? Этот выбор говорит о вас больше, чем гороскоп
Это устройство передаёт информацию быстрее, чем вы думаете — и потребляет меньше энергии
В Москве откроется Центральный музей российского казачества. Какие уникальные экспозиции ждут посетителей
Блогерша Самойлова оказалась в больнице: плюс ещё один страх в мою копилку
Пахнут детством и жарятся за 5 минут: творожные колобки, от которых не оторваться
Когда пора остановиться: признаки депрессии, которые нельзя игнорировать

Всё пожрал проклятый долгоносик: как избавить смородину от ненавистного клеща

2:22
Садоводство

Жук-долгоносик — настоящий "враг номер один" для смородины. Этот мелкий, но очень вредный насекомый способен за короткий срок испортить и листья, и почки, и даже цветки куста. И если пустить ситуацию на самотёк, про богатый урожай можно забыть. К счастью, есть проверенные методы, как его остановить.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Почему долгоносик так опасен

Долгоносик повреждает растения сразу на нескольких уровнях: взрослые жуки выгрызают почки и листья, а их личинки питаются тканями растений изнутри. В результате цветение срывается, ягоды не завязываются, а куст чахнет.

Как бороться с долгоносиком — пошагово

1. Химическая обработка

Для серьёзной атаки на вредителя используют инсектициды с пиретроидами и неоникотиноидами — например, "Инта-Вир", "Актара", "Искра". Идеальное время для обработки — ранняя весна, до того как зацветёт смородина. Это важно, чтобы не навредить пчёлам и другим полезным насекомым.

Важно: опрыскивание проводят в сухую, безветренную погоду и строго по инструкции.

2. Биопрепараты — экологично и безопасно

Если химия вам не по душе, можно взять на вооружение биопрепараты — например, "Фитоверм" или "Битоксибациллин". Они действуют медленнее, но мягче — и не отравляют почву. Главное условие — регулярность.

3. Народные методы — дешево и просто

  • Настой полыни, чеснока или луковой шелухи — отличный природный репеллент.

  • Ручной сбор: рано утром, пока жуки вялые, расстелите ткань под кустами и стряхните жуков с веток. Потом их легко собрать и уничтожить.

4. Профилактика — ключ к победе

  • Рыхлите почву под кустами — там зимуют куколки.

  • Убирайте опавшие листья и старую мульчу.

  • Не высаживайте смородину рядом с малиной и другими любимыми растениями долгоносика.

  • Весной — обязательно санитарная обрезка.

Системный подход — лучший союзник в борьбе с этим вредителем. Комбинируйте методы: весной — химия или биопрепараты, летом — профилактика и механическое удаление, и вы сведёте ущерб от долгоносика к минимуму.

Уточнения

Долгоно́сики или сло́ники (лат. Curculionidae), — одно из крупнейших семейств жуков, насчитывающее более 50 тысяч видов (больше стафилинид), из которых большинство населяет тропические области Земли (предположительно, более 70 тысяч видов); в России встречаются около 5000 видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер Прогноз по переговорам в Стамбуле 2.0: Украина разочарует всех Любовь Степушова Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Последние материалы
Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил
Илья Авербух под прицелом: звёздный адвокат раскрыл правду о скандале
В Москве откроется Центральный музей российского казачества. Какие уникальные экспозиции ждут посетителей
Блогерша Самойлова оказалась в больнице: плюс ещё один страх в мою копилку
Пахнут детством и жарятся за 5 минут: творожные колобки, от которых не оторваться
Когда пора остановиться: признаки депрессии, которые нельзя игнорировать
Яна Поплавская резко ответила Хаматовой: зачем она России?
Кошка выбрала его с первого взгляда: какие люди нравятся пушистым
Всё пожрал проклятый долгоносик: как избавить смородину от ненавистного клеща
Самая неожиданная разница между котом и кошкой — не в шерсти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.