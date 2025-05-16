Всё пожрал проклятый долгоносик: как избавить смородину от ненавистного клеща

Жук-долгоносик — настоящий "враг номер один" для смородины. Этот мелкий, но очень вредный насекомый способен за короткий срок испортить и листья, и почки, и даже цветки куста. И если пустить ситуацию на самотёк, про богатый урожай можно забыть. К счастью, есть проверенные методы, как его остановить.
Долгоносик повреждает растения сразу на нескольких уровнях: взрослые жуки выгрызают почки и листья, а их личинки питаются тканями растений изнутри. В результате цветение срывается, ягоды не завязываются, а куст чахнет.
Для серьёзной атаки на вредителя используют инсектициды с пиретроидами и неоникотиноидами — например, "Инта-Вир", "Актара", "Искра". Идеальное время для обработки — ранняя весна, до того как зацветёт смородина. Это важно, чтобы не навредить пчёлам и другим полезным насекомым.
Важно: опрыскивание проводят в сухую, безветренную погоду и строго по инструкции.
Если химия вам не по душе, можно взять на вооружение биопрепараты — например, "Фитоверм" или "Битоксибациллин". Они действуют медленнее, но мягче — и не отравляют почву. Главное условие — регулярность.
Настой полыни, чеснока или луковой шелухи — отличный природный репеллент.
Ручной сбор: рано утром, пока жуки вялые, расстелите ткань под кустами и стряхните жуков с веток. Потом их легко собрать и уничтожить.
Рыхлите почву под кустами — там зимуют куколки.
Убирайте опавшие листья и старую мульчу.
Не высаживайте смородину рядом с малиной и другими любимыми растениями долгоносика.
Весной — обязательно санитарная обрезка.
Системный подход — лучший союзник в борьбе с этим вредителем. Комбинируйте методы: весной — химия или биопрепараты, летом — профилактика и механическое удаление, и вы сведёте ущерб от долгоносика к минимуму.
Долгоно́сики или сло́ники (лат. Curculionidae), — одно из крупнейших семейств жуков, насчитывающее более 50 тысяч видов (больше стафилинид), из которых большинство населяет тропические области Земли (предположительно, более 70 тысяч видов); в России встречаются около 5000 видов.
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