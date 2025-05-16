Всё пожрал проклятый долгоносик: как избавить смородину от ненавистного клеща

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жук-долгоносик — настоящий "враг номер один" для смородины. Этот мелкий, но очень вредный насекомый способен за короткий срок испортить и листья, и почки, и даже цветки куста. И если пустить ситуацию на самотёк, про богатый урожай можно забыть. К счастью, есть проверенные методы, как его остановить.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Почему долгоносик так опасен

Долгоносик повреждает растения сразу на нескольких уровнях: взрослые жуки выгрызают почки и листья, а их личинки питаются тканями растений изнутри. В результате цветение срывается, ягоды не завязываются, а куст чахнет.

Как бороться с долгоносиком — пошагово

1. Химическая обработка

Для серьёзной атаки на вредителя используют инсектициды с пиретроидами и неоникотиноидами — например, "Инта-Вир", "Актара", "Искра". Идеальное время для обработки — ранняя весна, до того как зацветёт смородина. Это важно, чтобы не навредить пчёлам и другим полезным насекомым.

Важно: опрыскивание проводят в сухую, безветренную погоду и строго по инструкции.

2. Биопрепараты — экологично и безопасно

Если химия вам не по душе, можно взять на вооружение биопрепараты — например, "Фитоверм" или "Битоксибациллин". Они действуют медленнее, но мягче — и не отравляют почву. Главное условие — регулярность.

3. Народные методы — дешево и просто

Настой полыни, чеснока или луковой шелухи — отличный природный репеллент.

Ручной сбор: рано утром, пока жуки вялые, расстелите ткань под кустами и стряхните жуков с веток. Потом их легко собрать и уничтожить.

4. Профилактика — ключ к победе

Рыхлите почву под кустами — там зимуют куколки.

Убирайте опавшие листья и старую мульчу.

Не высаживайте смородину рядом с малиной и другими любимыми растениями долгоносика.

Весной — обязательно санитарная обрезка.

Системный подход — лучший союзник в борьбе с этим вредителем. Комбинируйте методы: весной — химия или биопрепараты, летом — профилактика и механическое удаление, и вы сведёте ущерб от долгоносика к минимуму.

Уточнения

Долгоно́сики или сло́ники (лат. Curculionidae), — одно из крупнейших семейств жуков, насчитывающее более 50 тысяч видов (больше стафилинид), из которых большинство населяет тропические области Земли (предположительно, более 70 тысяч видов); в России встречаются около 5000 видов.

