Он работает, как пылесос для сорняков, но требует точности хирурга: гербицид Лазурит в действии

Гербицид "Лазурит" давно облюбовали огородники, особенно те, кто выращивает картошку. Это системное средство избирательного действия, которое борется с однолетними злаковыми и двудольными сорняками — и делает это довольно эффективно. Главное действующее вещество — метрибузин (700 г/кг). Препарат действует на сорняки через листья и корни, блокируя их фотосинтез. И если соблюдать дозировку, культурные растения не пострадают.
Он реально справляется с широким спектром сорняков, особенно с лебедой, ромашкой, осотом и прочими "постояльцами" грядок.
Можно использовать до всходов и после — гибкий подход.
Эффект сохраняется долго: сорняки после обработки не появляются неделями.
При правильной дозировке не вредит томатам и картофелю.
Превысите дозу — привет, фитотоксичность. Особенно опасно для молодых растений.
Бессилен против многолетников. Пырей, вьюнок — не его зона ответственности.
Требует точного соблюдения инструкции, иначе можно повредить полезные растения.
До всходов: растворяют 10-15 г на 3-5 литров воды и обрабатывают участок площадью 100 м².
По всходам: дозу снижают до 5-10 г на то же количество воды.
Опрыскивание проводят в тихую сухую погоду. Желательно — утром или вечером.
После обработки не трогайте почву 7-10 дней — иначе нарушите защитный слой.
"Лазурит" — не чудо-средство, но в умелых руках может стать сильным союзником в борьбе с сорняками. Главное — не ждать от него невозможного и не забывать о безопасности.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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