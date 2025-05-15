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Он работает, как пылесос для сорняков, но требует точности хирурга: гербицид Лазурит в действии

1:55
Садоводство

Гербицид "Лазурит" давно облюбовали огородники, особенно те, кто выращивает картошку. Это системное средство избирательного действия, которое борется с однолетними злаковыми и двудольными сорняками — и делает это довольно эффективно. Главное действующее вещество — метрибузин (700 г/кг). Препарат действует на сорняки через листья и корни, блокируя их фотосинтез. И если соблюдать дозировку, культурные растения не пострадают.

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Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Почему "Лазурит" любят

  • Он реально справляется с широким спектром сорняков, особенно с лебедой, ромашкой, осотом и прочими "постояльцами" грядок.

  • Можно использовать до всходов и после — гибкий подход.

  • Эффект сохраняется долго: сорняки после обработки не появляются неделями.

  • При правильной дозировке не вредит томатам и картофелю.

А вот и минусы

  • Превысите дозу — привет, фитотоксичность. Особенно опасно для молодых растений.

  • Бессилен против многолетников. Пырей, вьюнок — не его зона ответственности.

  • Требует точного соблюдения инструкции, иначе можно повредить полезные растения.

Как использовать Лазурит правильно

  • До всходов: растворяют 10-15 г на 3-5 литров воды и обрабатывают участок площадью 100 м².

  • По всходам: дозу снижают до 5-10 г на то же количество воды.

  • Опрыскивание проводят в тихую сухую погоду. Желательно — утром или вечером.

  • После обработки не трогайте почву 7-10 дней — иначе нарушите защитный слой.

"Лазурит" — не чудо-средство, но в умелых руках может стать сильным союзником в борьбе с сорняками. Главное — не ждать от него невозможного и не забывать о безопасности.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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