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Капуста под угрозой? Гусеницы исчезнут благодаря этому нехитрому способу

2:26
Садоводство

Гусеницы на капусте — это настоящая головная боль для дачников. Каждую весну огородники тратят деньги на химические препараты или уходят в ночные рейды по сбору вредителей. Но что если я скажу, что есть способ, который не требует ни денег, ни физических усилий?

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Яичная скорлупа — лучший защитник капусты

Всё, что вам нужно, уже есть у вас на кухне. Яичная скорлупа — простое и эффективное средство, которое поможет справиться с гусеницами.

Как её использовать

  1. Разломите скорлупу на крупные куски с острыми краями.

  2. Разложите их вокруг каждого кочана капусты, создав барьер шириной 15-20 см.

Этот естественный барьер будет мешать гусеницам ползти по земле, царапая их брюшко о острые края скорлупы. Результат? Они просто уйдут от капусты.

Для усиления эффекта

  • Добавьте к скорлупе молотую корицу или красный перец. Эти специи отпугнут бабочек-белянок, которые откладывают яйца на капусте.

  • Метод работает особенно хорошо в сухую погоду, поэтому после дождя обновляйте защиту.

Не забывайте: используйте только сырую скорлупу. Варёная теряет запах, который привлекает вредителей, и уже не будет работать.

Преимущества метода

  1. Экономия времени и денег: не нужно покупать дорогие химические средства.

  2. Польза для почвы: скорлупа постепенно разлагается, обогащая грунт кальцием, что положительно влияет на рост кочанов.

  3. Универсальность: метод подходит для всех видов капусты, особенно для поздних сортов.

Несколько советов по использованию

  • Если скорлупы мало, комбинируйте её с посадкой бархатцев или укропа: их запах поможет сбить с толку вредителей.

  • Для больших грядок можно замочить скорлупу в воде на сутки и полить раствором землю вокруг растений. Это добавит дополнительную защиту.

  • Если капуста растёт в тени, уменьшите слой скорлупы, чтобы не перекрыть доступ света к почве.

Важно помнить

Этот способ подходит для профилактики, но если гусеницы уже атакуют листья, придётся их собирать вручную.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы получите здоровую капусту без химикатов и больших затрат.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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