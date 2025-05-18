Капуста под угрозой? Гусеницы исчезнут благодаря этому нехитрому способу

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гусеницы на капусте — это настоящая головная боль для дачников. Каждую весну огородники тратят деньги на химические препараты или уходят в ночные рейды по сбору вредителей. Но что если я скажу, что есть способ, который не требует ни денег, ни физических усилий?

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Яичная скорлупа — лучший защитник капусты

Всё, что вам нужно, уже есть у вас на кухне. Яичная скорлупа — простое и эффективное средство, которое поможет справиться с гусеницами.

Как её использовать

Разломите скорлупу на крупные куски с острыми краями. Разложите их вокруг каждого кочана капусты, создав барьер шириной 15-20 см.

Этот естественный барьер будет мешать гусеницам ползти по земле, царапая их брюшко о острые края скорлупы. Результат? Они просто уйдут от капусты.

Для усиления эффекта

Добавьте к скорлупе молотую корицу или красный перец. Эти специи отпугнут бабочек-белянок, которые откладывают яйца на капусте.

Метод работает особенно хорошо в сухую погоду, поэтому после дождя обновляйте защиту.

Не забывайте: используйте только сырую скорлупу. Варёная теряет запах, который привлекает вредителей, и уже не будет работать.

Преимущества метода

Экономия времени и денег: не нужно покупать дорогие химические средства. Польза для почвы: скорлупа постепенно разлагается, обогащая грунт кальцием, что положительно влияет на рост кочанов. Универсальность: метод подходит для всех видов капусты, особенно для поздних сортов.

Несколько советов по использованию

Если скорлупы мало, комбинируйте её с посадкой бархатцев или укропа: их запах поможет сбить с толку вредителей.

Для больших грядок можно замочить скорлупу в воде на сутки и полить раствором землю вокруг растений. Это добавит дополнительную защиту.

Если капуста растёт в тени, уменьшите слой скорлупы, чтобы не перекрыть доступ света к почве.

Важно помнить

Этот способ подходит для профилактики, но если гусеницы уже атакуют листья, придётся их собирать вручную.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы получите здоровую капусту без химикатов и больших затрат.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

