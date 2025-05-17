Никакой магии — только простая подкормка для чеснока, который поражает размером

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о чесноке, который будет с кулак? Секрет в том, что правильная подкормка весной способна значительно увеличить размер ваших головок. И тут не важны дорогие удобрения — все дело в натуральных средствах, доступных на каждом дачном участке.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Почему именно май

После зимы чеснок, высаженный под зиму, начинает активно формировать луковицу к концу весны. И в этот момент он особенно нуждается в двух важных элементах: калии и сере. Калию предстоит обеспечить сочность зубчиков, а сера укрепит шелуху и защитит от гниения. Многие дачники используют золу или суперфосфат, но есть рецепт, который работает гораздо эффективнее.

Важные ингредиенты: дрожжи и крапива

Основной компонент чудо-подкормки — пекарские дрожжи. Они богаты витаминами группы B, аминокислотами и цинком, что способствует активному развитию корней чеснока. Однако одних дрожжей недостаточно, им нужна органика, а именно — молодая крапива. В мае она в самом разгаре, и её побеги наполнены железом, кремнием и дубильными веществами, которые улучшат состояние почвы.

Чтобы приготовить подкормку, вам нужно:

1/3 ведра измельчённой крапивы

100 г прессованных дрожжей

2 столовые ложки сахара

тёплая дождливая вода

Смешайте ингредиенты, накройте крышкой и оставьте в теплом месте на 3-4 дня для брожения. Каждый день перемешивайте смесь, чтобы ускорить выделение полезных веществ.

Как правильно поливать чеснок

Готовый настой нужно процедить и развести водой в пропорции 1:10. Поливайте чеснок вечером, после захода солнца, увлажнив почву. Лучше всего применять это удобрение на 1 м² — 5 литров смеси.

Кроме того, через 3 дня после подкормки грядки можно замульчировать смесью песка и золы. Это предотвратит образование корки и отпугнет луковую муху.

Второй секрет: нашатырь

Нашатырный спирт — не только средство для отпугивания вредителей. Азот в его составе помогает усваиваться быстрее, чем из мочевины, и не закисляет почву. В 10 литрах воды растворите 3 столовые ложки нашатыря, добавьте 5 капель йода и 1 чайную ложку лимонной кислоты. Опрыскивайте чеснок вечером, на нижнюю часть листьев, где находятся устьица.

Через 10 дней повторите обработку, но уменьшите концентрацию нашатыря, чтобы не перегрузить растение азотом.

Дополнительные советы

Правильный полив — ключ к успеху. Чеснок нуждается в обильной влаге, но только если почва успевает просыхать между поливами. Также, если листья начинают желтеть по краям, добавьте в воду сульфат калия.

Не забывайте и о защите от болезней. В конце мая обработайте чеснок розовым раствором марганцовки с жидким мылом, чтобы уничтожить споры грибков и личинки вредителей.

Соблюдая все эти простые рекомендации, вы получите чеснок с крупными, плотными зубчиками и крепкой шелухой, которая не трескается при хранении.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

