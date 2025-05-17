Земляника, которая будет радовать до заморозков: выживаем в условиях города

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ежемесячная земляника снова завоевывает сады, возвращая в них свежие, ароматные плоды, которые напоминают лесные ягоды. Этот компактный сорт идеально подойдет даже для маленьких приусадебных участков или балконов. И хотя её маленькие плоды уступают по размеру привычной клубнике, её аромат и вкус — как у лесной земляники — не оставят равнодушными никого.

Фото: Designed by Freepik by erik-karits-2093459, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земляника

Что такое ежемесячная клубника

Ежемесячная земляника (Fragaria vesca var. semperflorens) — это сорты земляники, которые не образуют столонов и дают урожай непрерывно. Это большой плюс для садоводов, поскольку можно наслаждаться ягодами не только летом, но и весной, а также поздней осенью. Плоды напоминают дикие ягоды — маленькие, но сладкие и ароматные.

Лучшие сорта для посадки

Одним из самых популярных сортов является немецкая Рюген, славящаяся своей стойкостью и сладким вкусом. Также интересен сорт Искушение, с более крупными плодами, которые идеально подходят не только для свежего потребления, но и для выпечки. Для гурманов подойдёт и желтая земляника, например, сорт Yellow Wonder, который привлекает не только вкусом, но и своим необычным внешним видом.

Как правильно посадить ежемесячную клубнику

Лучшее время для посева — с февраля по март. Сеянцы нужно высаживать в неглубокие контейнеры с высококачественным субстратом, поддерживая в течение прорастания равномерную влажность почвы. Пересаживать растения в открытый грунт рекомендуется в апреле, когда они начнут активно расти.

Какие условия нужны для хорошего роста

Для хорошего роста и плодоношения землянике необходим солнечный участок с легким полутенью. Почва должна быть слабокислой, хорошо дренированной и увлажненной, но без переувлажнений. Месячную клубнику можно сажать не только в открытом грунте, но и в контейнерах, горшках или на приподнятых грядках.

Уход и размножение

После посадки важно регулярно удобрять растения, используя сбалансированные удобрения. В течение вегетации достаточно подкармливать клубнику один раз в месяц. Через несколько лет старые саженцы можно заменить новыми, чтобы поддерживать высокий урожай. Зимой растения в контейнерах нуждаются в защите от холода и пересыхания.

Польза ежемесячной клубники

Земляника не только приносит вкусные и ароматные плоды, но и имеет лечебные свойства. Листья можно использовать в чайных смесях, они обладают противовоспалительными свойствами и помогают при расстройствах пищеварения.

Уточнения

Земляни́ка анана́сная или земляни́ка садо́вая, земляни́ка крупнопло́дная (лат. Fragária × ananássa), — многолетнее травянистое растение рода Земляника семейства Розовых.

