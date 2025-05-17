Забытая жемчужина садов: айва, которая вновь завоевывает наши сердца

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Айва постепенно возвращается в чешские сады как драгоценное сокровище наших предков — ароматная, легкая, полная вкуса и здоровья. Это красивое дерево с необычными плодами очарует вас не только своим внешним видом, но и возможностями использования на кухне.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айва

Что такое айва

Айва (лат. Cydonia oblonga) — плодовое дерево или кустарник семейства розовых, родом из районов Кавказа и Ирана. В Европе культивируется с древних времен. Плод айвы напоминает яблоко или грушу, но отличается твердостью, волосатой кожурой и насыщенным ароматом.

Ароматная, но не для употребления в пищу

В отличие от яблок или груш, свежую айву почти не едят сырой — она твердая, горькая и вяжущая. Однако, как только плоды подвергнутся термической обработке, они превращаются в нечто волшебное: сладкие, ароматные и золотистые.

Когда и как сажать айву

Лучшее время для посадки айвы — осень (октябрь-ноябрь), когда дерево быстрее приживается и дает всходы. Весной (март-апрель) тоже возможно, но тогда потребуется больше полива, пока растения не приживутся.

Для посадки выберите солнечное место, защищенное от ветра, с суглинисто-песчаной почвой. Глубина ямы — не менее 40-50 см. После посадки почву нужно замульчировать.

Какие бывают виды айвы

Айву делят на два основных вида:

Айва яблочная — плоды круглые, как яблоки, с более сладким и сочным вкусом, идеально подходят для компотов и выпечки. Айва грушевидная — плоды удлиненные, с выраженным ароматом и высоким содержанием пектина, идеально подходят для джемов и желе.

Как использовать айву на кухне

Засахаренная айва — классика старинных кулинарных книг.

Джем и желе — благодаря высокому содержанию пектина айва желирует отлично.

Запеченная айва — нарезать, выдолбить, наполнить орехами и медом, запекать, как яблоки.

Компоты и варенье — добавьте корицу или бадьян для аромата.

Польза айвы для здоровья

Запах — несколько фруктов на окне или в шкафу придадут дому восхитительный аромат.

Пищеварение — компот из айвы помогает успокоить желудок после обильной еды.

Диарея и кашель — по старинным рецептам айва используется для успокоения горла.

Почему стоит снова полюбить айву

Айва — неприхотливое дерево, устойчивое к морозам и хорошо размножающееся. Ее можно использовать не только для выпечки, компотов и сиропов, но и как натуральное украшение дома.

Айва — это больше, чем просто плод. Это сокровище, которое возвращается в сады и в сердца.

Уточнения

Айва́ (лат. Cydōnia) — монотипный род древесных растений семейства Розовые (Rosaceae).

