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Один неправильный жест в мае — и грядка с огурцами отвечает горечью весь сезон

1:57
Садоводство

Кажется, всё делали правильно: поливали, подкармливали, ухаживали… А первый огурец — как плевок в душу: горький и жёсткий. Удивительно, но виновата чаще всего не почва, не вредители и даже не сорт. Причина — одно весеннее упущение, которое многие считают пустяком.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Почему огурцы становятся горькими

Горечь — это защитная реакция растения на стресс. В плодах накапливается кукурбитацин, вещество, от которого становится горько не только во рту, но и на душе.

Главный провокатор — полив холодной водой. В мае садоводы часто берут воду прямо из скважины или колодца. Но нежные корни огурца не переносят холод: им это как ледяной душ с утра. В результате:

  • нарушается питание,

  • замедляется рост,

  • в плодах накапливается горечь.

Ещё одна распространённая ошибка

Это слишком ранняя высадка в открытый грунт. Даже под укрытием ночные похолодания становятся для огурца мини-апокалипсисом. Вместо сочных плодов — режим выживания. В итоге: кривые, горькие и вечно недовольные огурцы.

Как избежать горечи

  • Сажать только при стабильно тёплой погоде (почва не ниже +15 °C).

  • Поливать тёплой водой, нагретой на солнце.

  • Не лить воду на листья.

  • Мульчировать грядки торфом или компостом — это защитит корни от резких перепадов температуры.

Если горечь уже появилась — поможет частый тёплый полив и затенение растений в жару.

И ещё немного про вкус

  • Перепады температуры — враг №1.

  • Сухая почва — горькие плоды почти гарантированы.

  • Нехватка питания — огурцы не набирают сочность. Подкармливайте каждые 6-8 недель.

  • Старые плоды — чем дольше висят, тем горше становятся. Собирайте вовремя.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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