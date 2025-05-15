Не рвите эти сорняки: они отпугивают блошек и лечат почву

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Он портит газон, прорастает сквозь тротуары и кажется ненужным. А на деле — один из самых полезных "сорняков" в саду. Одуванчик может заменить удобрения, отпугнуть вредителей и даже спасти урожай. Весь секрет — в его составе и глубокой корневой системе, которая вытягивает питательные вещества с самых нижних слоёв почвы.

Фото: Own work by Jakub Kolář, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одуванчики

Натуральное удобрение

Соберите молодые одуванчики до появления семян — в мае они особенно сочные и богаты инулином. Наполните ёмкость на ¾ зеленью, залейте водой, накройте крышкой с отверстиями и перемешивайте каждый день. Через 2 недели получится концентрат. Разводите:

1:15 — для полива под корень

1:20 — для опрыскивания листьев

Полезно для капусты, тыквы, огурцов — урожай будет больше, а болезни обойдут стороной.

Защита от вредителей

Горький сок одуванчика содержит тараксацин — он отпугивает тлю, блошек и гусениц.

Чтобы защитить рассаду:

Разложите листья вокруг растений

Или приготовьте настой: 500 г зелени залить 3 л кипятка, настоять, процедить

Опрыскивайте каждые 5-7 дней (особенно нижнюю сторону листьев)

Добавьте в раствор немного луковой шелухи — запах усиливает эффект.

Против сорняков

Измельчённые корни + вода в соотношении 1:10 → настаивайте сутки. Получится средство, подавляющее рост сорняков. Используйте между грядками раз в две недели — безопасно и эффективно.

Бонус: защита картошки и помощь пчёлам

Цветы можно:

Закопать в лунку при посадке картофеля — отпугнёт проволочника

Использовать для привлечения пчёл: сироп из воды, сахара и лепестков усилит опыление плодовых культур

Уточнения

Одува́нчик — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками из язычковых цветков. В ненастную погоду и на ночь корзинка закрывается.

